Spriket øker mellom regjeringspartiene: Støre vil ikke endre skattenivået for næringslivet Jonas Gahr Støre har ikke tenkt å røre det samlede skattenivået for næringslivet og forsvarer økningen av eierbeskatningen. For den skyldes også endringer på Erna Solbergs vakt, ifølge Støre.

2 min Publisert: 22.03.23 — 17.40 Oppdatert: 17 timer siden