– EU og Nato har begge et klart syn på trusselen vi står overfor. Vi ser problemet fra ulike ståsted, så når vi slår oss sammen kan vi finne flere løsninger for å beskytte vår kritiske infrastruktur, sa von der Leyen til oppmøtte journalister.

Torsdag kom nyheten om at EU og Nato har etablert en arbeidsgruppe som skal styrke samarbeidet om å beskytte kritisk infrastruktur.

Ideen om arbeidsgruppen ble lansert allerede i januar, etter sabotasjen mot de to Nord Stream-rørledningene i Østersjøen.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var også til stede under besøket, som er det første Norgesbesøket fra en EU-president siden 2011.

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.h.), EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, Nato-sjef Jens Stoltenberg og Equinor-sjef Anders Opedal (t.v.) besøker Troll A-plattformen fredag.

Beskytte kritisk infrastruktur

– Gjennom året som har gått, har Norge og EU-kommisjonen hatt et intenst samarbeid. Norge har økt gassleveranser til Europa dette året, og det er vår ambisjon å holde dette nivået for de neste fire-fem årene, sa Støre.

Ideen om arbeidsgruppen ble lansert allerede i januar, etter sabotasjen mot de to Nord Stream-rørledningene i Østersjøen. Etter initiativ fra Norge og Tyskland har Nato også opprettet en koordinerende enhet som skal avdekke svakheter i kritisk, undersjøisk infrastruktur.

EU mottar fremdeles litt gass fra Russland, men etter invasjonen i Ukraina i fjor er volumet falt til en seksdel av hva det tidligere var. Norge har tatt førsteplassen som leverandør av gass til EU.

Et totalt bortfall av russisk gass gjør EU svært avhengig av langvarig og stabile leveranser fra Nordsjøen.

Troll A-plattformen fredag.

Møte i Bergen

Før helikopterreisen til Troll-plattformen hadde von der Leyen og Støre et bilateralt møte i Bergen.

Norge og EU har blant annet en felles interesse i å få en bit av USAs omfattende subsidiepakke, Inflation Reduction Act med en total ramme på 3.700 milliarder kroner i løpet av de neste årene.

– Målet er at Norge får likeverdig tilgang som EU i en eventuell IRA-løsning mellom EU og USA, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) under et møte med Stortingets europakomité mandag.

