Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag la statsminister Jonas Gahr Støre frem regjeringens forslag til støttepakke til Ukraina:

Regjeringen foreslår at Stortinget samler seg om 75 milliarder i støtte til Ukraina over fem år.

I 2023 skal halvparten av den årlige støtten på 15 milliarder brukes på våpen.

Statsminister Jonas Gahr Støre la mandag frem regjeringens milliard-hjelpepakke til Ukraina for de andre partilederne på Stortinget. Her er han flankert av fra venstre Geir Pollestad (Sp), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Rigmor Aasrud (Ap) og Irene Ojala (for partiet Pasientfokus i Finnmark). (Foto: Rodrigo Freitas/NTB) Mer...

Som DN fortalte i forrige uke, vil statsministeren knytte den norske polarhelten, fredsprisvinneren og den humanitære forkjemperen Fridtjof Nansen til Ukraina-hjelpen.

Årsaken er at Nansen er en person Ukraina og Norge har felles. Men Støre har også selv et spesielt nært forhold til Nansen.

Ansikt til ansikt

I mange år hang et stort portrett av Nansen, malt av Erik Werenskiold i 1915, på utenriksministerens kontor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg hadde det bildet hengende ansikt til ansikt i syv år som utenriksminister. Jeg tenkte på det hver dag at det var noen lange linjer her. Og det er et fint bilde, forteller Støre.

En stund senere ble Nansen-bildet fjernet fra utenriksministerens kontor.

Da Støre flyttet til statsministerboligen etter valget i forfjor, fikk Støre vite av kunstansvarlig i UD, som forvalter boligen, at bildet sto på et lager.

Maleriet av Nansen henger nå på kontoret til Støre i statsministerboligen etter at han fikk hentet det dit da han ble statsminister i 2021. Her fra innspillingen av nyttårstalen. (Foto: SMK) Mer...

Da spurte Støre om ikke det kunne få sin plass på kontoret hans i statsministerboligen. Der henger det nå. Som inspirasjon for ham – igjen.

– Ja, man må samle på de røde trådene som er. Dette er en fin en. Det er en Nansen som ikke er polfarer eller noe annet, men han står med hunden sin i skogen, sier Støre.

Han tror Nansen vil bli en fin overskrift for Ukraina-hjelpen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er 100 år siden Nansen fikk fredsprisen for innsats for å bekjempe lidelse og sult i Ukraina. Jeg har opplevd fra reiser i Ukraina og Georgia at det er levende fortsatt. Da synes jeg det er en fin overskrift. Vi har lagt det frem som en gjenkjennelse som trekker en lang linje til det Norge har bidratt med før, sier Støre.

Han får støtte fra Nansen-biograf Carl Emil Vogt som til DN torsdag mente det var en god idé fordi det fortsatt er mange i Ukraina som husker og kjenner til at Nansen drev humanitært arbeid der på 1920-tallet.

H og SV skeptisk

Men ikke alle er udelt positive til Nansen-ideen, i hvert fall ikke til det militære bidraget. SV-leder Audun Lysbakken tok det opp under mandagens møte.

– Det er en diskusjon vi får ta. Jeg tenker at det kanskje ikke er det viktigste spørsmålet, men det er viktig for SV at vi i avtalen tenker nøye gjennom skillet mellom humanitær og militær innsats. Vi er alle enige om at vi skal bidra til både våpen og bistand, men så gjelder det å skille dette tydelig, sier Lysbakken.

Høyre-leder Erna Solberg er også skeptisk, av en litt annen grunn.

– Jeg er ikke verdens største tilhenger av flagg, den typen om at det skal stå en norsk plakett rundt omkring på hjelpen vi gir. Det er fint om det skal være en «branding», men hvis halvparten første året er våpenhjelp, så er ikke det Nansen-hjelpen som den opprinnelig var. Og som jeg sa i møtet: Vi var ikke sånn kjempegode til å bidra til Nansen-hjelpen da den eksisterte, sier Solberg.

Støre merket seg innvendingene og er åpen for å justere.

– Det får vi ta med. Nå får vi sikkert skriftlige tilbakemeldinger også. Vi knytter ikke stor prestisje til det. Men jeg mener Nansen er et navn som blir gjenkjent – og det gir en assosiasjon, sier Støre.

Kontakt med Zelenskyj

Han sier han har vært i kontakt med president Zelenskyj om den planlagte Ukraina-hjelpen, og at presidenten er takknemlig for hjelpen Norge har og skal bidra med – noe han også skrev på Twitter mandag.

Grateful to the Norwegian people, government & personally @jonasgahrstore for announcing a new unprecedented 5-year assistance package to for the sum of NOK 75 billion. It is a significant contribution to our future victory over the aggressor & successful post-war recovery. — (@ZelenskyyUa) February 6, 2023

– Jeg vil ikke utelukke at han vil medvirke til måten dette blir formalisert på når vi kommer til en politisk avtale, sier Støre.

I tillegg til pakken på 75 milliarder, varsler regjeringen også en økning på fem milliarder i bistand til land i sør som rammes av krigen i Ukraina.

Halvparten skal gå til humanitær støtte, mens den andre halvparten skal gå til matvarestøtte for land som nå opplever sult som følge av krigen.

Ettårsdagen

Støres plan er at regjeringspartiene og opposisjonen skal samles om en enighet om støtten til Ukraina i tide til årsdagen for Russlands invasjon, 24. februar.

De første reaksjonene fra de andre partiene er positive, men det kan komme justeringer. Det eneste partiet som skiller seg ut er Rødt, som fortsatt er imot å gi våpen. Partileder Bjørnar Moxnes var til stede på møtet, men var i motsetning alle andre partier ikke å se i Vandrehallen etterpå. I en pressemelding åpner han imidlertid for at Rødt kan støtte midler til militære formål.

– Vi er for at samme beløp gis som økonomisk støtte som Ukraina kan disponere til humanitære og militære formål, slik de selv ønsker, sier han i pressemeldingen.

Partiene skal nå gi sine innspill til regjeringens forslag innen kort tid.

Statsministeren gjentar at Ukraina-støtten betyr økt oljepengebruk, men at pengene ikke skal brukes i Norge for å unngå økt aktivitet, rente og inflasjon i norsk politikk.

Etter det DN forstår vil regjeringen øke uttaket i oljefondet med 0,2 prosent som følge av Ukraina-støtten. Uttaket vil øke fra 2,5 til 2,7 prosent.

Venstre-leder Guri Melby, som har vært den mest ivrige for å sikre Ukraina militær støtte, mener innretningen på pakken er god.

– Vi bør være veldig åpne for at den militære støtten bør være større – at vi må ha en fleksibilitet. Vi vil ikke detaljstyre, det er behovene som må bestemme. Vi vet at behovet for militær støtte er enormt nå, sier Melby.

Høyre-leder Erna Solberg mener forslaget i hovedtrekk er noe partiet har sagt ja til for lenge siden.

– Det er viktig når vi reelt sett sier at det ikke skal gå via norsk økonomi, så må vi passe på at det ikke gjør det. Og så er det viktig at vi koordinerer oss med andre land så vi ikke løper rundt og er veldig opptatt av å lage egne flagg, det vet vi bare bidrar til at penger blir dårligere brukt. Det må følge hovedprioriteringene til Ukrainas regjering og behov som er der, sier Solberg. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.