– Saken om kjøp og salg av aksjer og habilitet er del av begrunnelsen, men ikke hele, bakgrunnen for Annikens avgang, sier Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse mandag ettermiddag. Etter syv år som statsråd er Anniken Huitfeldt ute.

Han understreker at han tror på Huitfeldts fremstilling av saken.

I sommer gikk Ap-veteranen selv ut med informasjon om at hennes ektemann Ola Flem hadde gjennomført en rekke aksjehandler mens hun var statsråd, og at dette hadde gjort henne inhabil i flere saker. Hun innrømmet at hun ikke hadde oppfylt sin plikt til å holde seg orientert om Flems aksjehandler.

– Vi er samtidig enige i at den saken er alvorlig, og den saken ligger nå i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Støre.

– Gjør ikke dette for å ramme Erna

Han sier at saken om Erna Solbergs sak knyttet til hennes ektemann Sindre Finnes' aksjekjøp også har spilt inn.

– Erna Solbergs sak har bidratt til å svekke tilliten til oss politikere ytterligere. Den har også bidratt til at det ikke blir ro rundt Annikens sak, og selv om Solbergs sak er langt mer omfattende, har de også prinsipielle likhetstrekk, sier Støre.

Statsministeren er samtidig klar på at han ikke kaster Huitfeldt ut av regjeringen i håp om at det vil utløse en reaksjon fra Erna Solberg.

– Jeg ser spekulasjoner i mediene på at dette er noe vi gjør for å ramme Erna Solberg. Det vil jeg kategorisk avvise. Jeg kjenner Erna Solberg godt nok til å vite at hun ikke lar seg påvirke av endringer i Arbeiderpartiets regjeringslag, sier Støre.

Erna Solberg sier til DN at hun ønsker å gratulere de syv statsrådene som har fått nye eller endrede arbeidsoppgaver og ønsker dem lykke til.

Høyre-lederen har ikke noe nytt å si om hva hun synes om Støres kommentarer om henne på pressekonferansen i dag.

– Som jeg har sagt flere ganger de siste ukene blir det forståelig nok diskusjoner om jeg fremdeles bør være leder i Høyre og statsministerkandidat i 2025. Jeg vil uansett ta min del av ansvaret for å rydde opp i det som har skjedd, og bidra til å gjenvinne tilliten folk mister til politikken som følge av sånne saker.

Anniken Huitfeldt (Ap) ga mandag ettermiddag Utenriksminister-kontoret til Espen Barth Eide.

Ønsket å gjøre endringer

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at ingen av hans statsråder som mandag fratrer sine poster, har villet slutte i jobben.

– Derfor har de samtalene ikke vært enkle, men det er samtidig et uttrykk for at de har hatt stor arbeidskapasitet, vilje og motivasjon til å jobbe for oss. Det tror jeg de tar med seg til Stortinget, sier han i en pressekonferanse mandag.

Se video: Her er det nye laget:

– Halvveis inn i stortingsperioden har Vedum og jeg ønsket å gjøre endringer i laget vårt som kan gi økt kraft fremover, sier Støre.

På første rad satt de syv personene som har fått nye statsrådsjobber, flere av dem helt nye fjes i regjeringen.

– Det er flere fra en ny generasjon i norsk politikk som får ansvar og erfaring fra regjeringsarbeid, sier Støre.

– I sum er dette en god blanding av kontinuitet, erfaring og fornyelse. Det er et godt lag for situasjonen akkurat nå, sier han.

