Da statsminister Jonas Gahr Støre entret Sametinget i Karasjok torsdag ettermiddag ble han møtt av flere titall aktivister, som markerte motstand mot regjeringen.

«Baajh vaerude årrodh – La fjellene leve!» sto det i store bokstaver på banneret som var hengt opp i biblioteket. Det samme slagordet var tagget i snøen utenfor. Ned fra aktivistenes talerstol hang et stort samisk flagg, som også ble brukt under demonstrasjonene i Oslo.

Fosen-saken har utviklet seg til en hodepine for regjeringen. Selv om regjeringen har beklaget overfor reindriften på Fosen, er ikke det godt nok for aksjonistene. De hadde et tydelig budskap til statsministeren:

– Stopp de vindturbinene. Slutt å bryt menneskerettighetene, sa Karen Marit Hætta Anti til DN, en av de lokale initiativtagerne til markeringen.

Biblioteket på Sametinget var fullsatt av aktivister som hadde møtt opp for å vise motstand mot regjeringen. (Foto: Per Thrana) Mer...

Vil skape arbeidsplasser

Statsministeren startet dagen med snøscootertur sammen med sametingspresident Silje Karine Muotka for å besøke reindriftssamer i Karasjok, før han entret løvens hule. Støre startet besøket med et én times langt, lukket møte med sametingspresidenten.

Deretter hørte han to av aktivistenes appeller, før han gikk på talerstolen foran Sametinget.

– Mitt besøk har vært planlagt lenge, men det får en egen mening etter demonstrasjonene for samene som driver på Fosen, sa han.

Støre kom ikke med noen løfter om å stoppe vindturbinene.

– Jeg understreker at regjeringen tar sitt ansvar. Vi jobber grundig og så raskt som mulig med å rette opp.

Jonas Gahr Støre erkjente at det har tatt for lang tid å rette opp etter Høyesteretts dom om at konsesjonene på Fosen er ugyldige.

– Jeg ser frem til å jobbe tillitsfullt med Fosen-samene og Sametinget.

Samtidig snakket statsministeren snakket om at man må sikre kraft og infrastruktur for å skape arbeidsplasser i Nord-Norge.

– Det trengs mer kraft, nett og energi, sa Støre.

Demonstranter i Sametinget. (Foto: Per Thrana) Mer...

Rosie Holmestrand jubler til en apell. (Foto: Per Thrana) Mer...

Vil ha godvilje

Det er ikke bare på Fosen det har oppstått konflikter mellom utbyggere og samer. I Finnmark planlegges det flere vindkraftverk, som lokale reindriftssamer er imot.

– Du sa i talen at man trenger mer kraft. Hvordan skal man klare dette uten å krenke urfolks rettigheter?

– Norge er langstrakt. Vi har mye vind i havet og land. Vi har også store solkraftressurser. Jeg mener det må være mulig å få mer kraft på land uten at man rammer samers rett til å drive sin tradisjonelle reinbeitevirksomhet, sa Støre til DN etter talen.

– Ingen slike spørsmål er fritatt fra at det kan bli motsetninger og ulike syn. Det jeg har tatt til orde for her er at vi må ha bedre prosesser for å håndtere slike forskjeller.

– En av appellanten, en reindriftseier fra Øst-Finnmark, sa i talen at de ikke har en millimeter å avse?

– Jeg hører på det og. Det er ikke jeg som deler ut millimeter er. Med god vilje kan man legge til rette for både kraftutvikling, at man får kraften frem, for alternativet er at vi kan miste veldig mye av Finnmark. I form av folk som ikke blir boende, verdiskaping som ikke skjer, og det er en del av landet hvor vi også har sikkerhetspolitiske interesser av at folk blir boende.

– Det er et viktig ansvar for regjeringen i Norge at samene som er et urfolk kan leve trygt her og at nye generasjoner kan drive videre innen reindriften, sier Støre.

– Flere peker på at sentralisering er en av årsakene til at det er forsvunnet arbeidsplasser og at det er en politikk fra regjeringen?

– Det er altfor enkelt. Sentralisering skjer i veldig mange land. Vi har som mål å ha variert bosetting, styrke bosettingen i Finnmark. Det blir gratis barnehage fra 1. august, du får redusert studielån ved å bo her. Du har andre lettelser som vi ser på. Det viktigste er at det er jobber her som er attraktive, at partneren din får en jobb, at det er kulturtilbud. Det er en ambisjon jeg mener vi må holde fullt ved like, sa Støre.

Vrengte koftene

Det var et bibliotek fullsatt av koftekledde samer som møtte statsministeren.

– Det var Oslo-aktivistene med tøffe, modige ungdom som vekket vårt engasjement. Vi ble kraftig provosert, sa Karen Marit Hætta Anti før han ankom.

– Ikke bare provosert. Man blir trist. Jeg hadde så vondt i hjertet mitt når jeg så disse ungdommene som sto opp for ikke bare Fosen-samene, ikke bare samene, men alles rettigheter, skjøt Turid Irene Turunen inn.

Turid Irene Turunen (fra venstre), Karen Marit Hætta Anti og Rosie Holmestrand er de lokale initiativtagerne bak markeringen mot regjeringen i Karasjok. (Foto: Per Thrana) Mer...

Rosie Holmestrand tagger for første gang i sitt liv for å markere mot vindturbinene på Fosen. – Vi vil protestere på vegne av våre barn som ikke kan være her, sier hun. (Foto: Per Thrana) Mer...

De fire initiativtagerne til markeringen er «godt voksne, vanlige damer» eller «pantertanter», som de selv beskriver seg, og driver ikke med rein.

– Vi må passe på våre landområder, på vår fine natur. Vi kan ikke la andre komme inn, sette opp turbiner, sette opp gruver, tømme slam i våre elver, bekker og vann. Man må våkne. Man kan ikke la dem få gjøre alt, sier Turunen.

– Men hva skal man leve av i nord?

– Vi har masse arbeidsplasser her. Vi kan også leve av turisme. Man trenger ikke lage store vindturbiner som skal suse på fjellene og ødelegge naturen. Da har vi ingen natur å vise til lenger, sier hun.

De fire initiativtagerne har alle vrengt koftene sine.

– Vi samer er fredelige. Vi roper ikke så høyt når vi viser vår motstand, vi roper ikke så veldig høyt. Vi snur koften for å vise at vi er uenige. Koften er det helligste vi har. Vi tukler ikke med koften, men når vi gjør det: Da er vi imot, sier Anti.