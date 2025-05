Norge skal få en ny «bestevenn» i forsvarspolitikken ved det nært forstående fregattkjøpet. Jonas Gahr Støre merker seg en fornyet interesse fra Storbritannia. For andre gang på under seks måneder besøker britenes statsminister Keir Starmer Norge. Her på kystvaktskipet KV Jan Mayen.

Foto: Terje Pedersen/NTB