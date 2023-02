Dette skjedde i kulissene da forsvarssjefen fikk stridsvognene han ikke ville ha Senterpartiet kjempet for et snarlig stridsvognkjøp, mens statsminister Jonas Gahr Støre var åpen for å utsette milliardbeslutningen. Det endte med at forsvarssjefen ble overkjørt to ganger i prosessen.

4 min Publisert: 09.02.23 — 04.00 Oppdatert: 15 timer siden