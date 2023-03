Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg snakker jo rett fra leveren og mente statsministeren ikke hadde gjort noen verdens ting. Derfor kalte jeg ham en handlingslammet dott.

Det sier Terje Haugen som er leder for den nordligste sidaen, driftsgruppen, i Fosen reinbeitedistrikt. I forrige uke var han i Oslo for å støtte aktivistene som blokkerte en rekke departementer.

Det var da det gikk en kule varmt. Haugen brukte de harde ordene i en appell torsdag før møtet med olje- og energiminister Terje Aasland, referert blant annet av TV 2. Det var da gått over 500 dager siden Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen bryter med samenes urfolksrettigheter.

Terje Aasland sa at staten er innstilt på å løse konflikten, men hverken han eller Jonas Gahr Støre ville innrømme menneskerettighetsbrudd. Men etter flere dager med demonstrasjoner, appeller og presset mot regjeringen økte, ble Haugen invitert til Statsministerens kontor.

Der, på spørsmål fra pressen, svarte Støre at det som skjer på Fosen er et pågående menneskerettighetsbrudd. Og han beklaget det overfor reindriftssamene, deriblant Haugen. Fosen-aktivistene avsluttet demonstrasjonene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Så dro Haugen hjem til Fosen og grunnet på saken.

Hyggelig prat

– Mandag morgen ringte jeg Støre og beklaget at jeg hadde kalt ham en dott. Jeg tenkt det var på sin plass siden han hadde beklaget fredag. Støre takket for det, han er jo en høflig mann som meg, sier Haugen.

Statsministerens kontor bekrefter samtalen overfor DN.

– Det stemmer at Terje Haugen ringte statsministeren i går morges fordi han ville be om unnskyldning for ordene han brukte om ham. Statsministeren og Terje Haugen hadde en kort og hyggelig prat, sier statssekretær Kristoffer Thoner.

Det var avisen Fosna-Folket som først omtalte Haugens beklagelse.

Nå ser Haugen fremover. Og det blir endringer fra departementets side, ifølge Haugen.

– Tilliten var tynnslitt. Derfor er det positivt at departementet sa på møtet torsdag at de som møtte oss tidligere, er tatt av saken. De var aldri konstruktive. Nå blir nye byråkrater satt på saken. Men det er ikke planlagt noen møter ennå, sier Haugen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Akkurat det tar han ikke så tungt.

– De neste ukene har vi nok å gjøre med å samle flokken.

Olje- og energiminister Terje Aasland avviser at noen i hans departement er tatt av saken.

Stor belastning

– Jeg kjenner meg ikke helt igjen i det som blir sagt her. I møtet sist torsdag sa jeg at min dør alltid er åpen og at reindriften når som helst kan ta kontakt politisk, dersom de ønsker å diskutere direkte med meg. I OED er det mange dyktige og erfarne medarbeidere som jobber med Fosen-saken, og dette betyr ikke at noen av dem er tatt «av saken», sier Aasland.

Ifølge statsråden redegjorde han i møtet sist torsdag for at han er opptatt av å styrke hele regjeringens oppfølging av Fosen-saken, og at de fremover vil trekke på flere ressurser både fra Olje- og energidepartement og også andre departementer.

– Denne saken har vært og er en stor belastning for reindriftssamene på Fosen. Nå er jeg opptatt av en god og tillitsfull dialog for å komme til en løsning som ivaretar deres rettigheter.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.