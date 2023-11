Artikkelen fortsetter under annonsen

Under sin forklaring til Stortingets kontrollkomité tirsdag kveld ble statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) spurt om rutinene for såkalte «vettingsamtaler» av potensielle statsråder.

Han ble blant annet spurt av Venstres Grunde Almeland som samtalene ble gjort og hvordan slike samtaler foregår. Da kunne statsministeren bekrefte at samtalene ble gjennomført med samtlige påtroppende statsråder – med unntak av to, nemlig Anniken Huitfeldt og Trygve Slagsvold Vedum.

– De samtalene ble gjennomført av meg og alle statsråder. Jeg spurte overordnede spørsmål. og min påtroppende stabssjef hadde samtaler med alle, med to unntak – det var Trygve Slagsvold Vedum og Anniken Huitfeldt.

Anniken Huitfeldt under høringen i Stortinget tirsdag. (Foto: Per Thrana) Mer...

Støre forklarte at disse samtalene gjerne handler om å «kartlegge egnetheten til å bli statsråd og det er ikke ment til å kartlegge fremtidig habilitetssituasjon». I det politiske apparatet på Stortinget kalles det «vetting» – et engelsk begrep som betyr å undersøke grundig om folk er skikket for jobben.

Om grunnen til at Vedum og Huitfeldt ikke ble vettet, svarte Støre følgende:

– Trygve Slagsvold Vedum var Senterpartileder, som jeg danner regjering med. Og Anniken Huitfeldt har vært statsråd i to regjeringer, har sittet på Stortinget – hennes egnethet til statsråd var godt kjent for meg.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ble heller ikke «vettet» før han ble utnevnt til finansminister. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Det var Anniken Huitfeldts ektemanns aksjehandler, som høstet enorm kritikk og som bidro til at hun senere har uttalt at hun har vært inhabil.

En vettingsamtale er noe som skjer før man tiltrer, før man kommer inn i regjeringsfellesskapet. Etter man er utnevnt, skjer vettingsamtalene politisk mens man er på innsiden av systemet, presiserte statsministeren.

Var så rutinert at hun slapp

Etter høringen spurte DN Støre om de manglende vettingsamtalene. Han bekreftet at han visste at de to kommende statsrådene ikke ble vettet.

– Jeg var innforstått med at Trygve og Anniken ikke var med på den type samtaler. Det var fordi Trygve Slagsvold Vedum var Senterpartiets leder, vi skulle inn i regjering sammen, og Anniken hadde vært i to regjeringer tidligere og sittet åtte år sammen med meg i utenrikskomiteen. I den innspurten var jeg innforstått med det og jeg fant det ikke problematisk heller.

– Hun var så rutinert at hun ikke trengte en vettingsamtale?

– Ja.

– Og det angrer du ikke på i dag?

– Jeg kan ikke si at det ville endret dette forholdet.

–Hvorfor ikke, hun ble ikke spurt om aksjer der?

– Hun ville ikke blitt spurt om ektefellens aksjer, vil jeg anta.

– Brukte ordet advarsel

I juni gikk Anette Trettebergstuen av som kultur- og likestillingsminister som følge av at hun hadde foreslått og utnevnt tre venner til ulike styrer og verv. I etterkant har Trettebergstuen sagt til DN at hun fulgte det hun mente var praksis i departementet, og at hun aldri hadde fått advarsler om at dette var feil.

Samme dag som Trettebergstuen gikk av sa statsminister Jonas Gahr Støre at hun måtte gå av fordi hun hadde utnevnt venner til tross for flere advarsler fra eget departement.

Under sin forklaring til komiteen sa Trettebergstuen følgende:

– Jeg har ikke trosset eget embetsverk og jeg har heller ikke gått imot advarsler, sa Trettebergstuen.

Da saksordfører Almeland spurte statsministeren om hvem som snakket sant, sa Støre dette:

– Jeg tror ingen ikke snakker sant. Det jeg har påpekt er at det var en samtale med departementsråden og Trettebergstuen om dette navnet Bård Nylund i forbindelse med Mannsutvalget hvor departementsråden sa at det passet dårlig å utnevne han fordi det var en nær venn. Det var bakgrunnen for at jeg brukte ordet advarsel. Poenget er at dette var et bekjentskap som hun selv mente hun var inhabil i forhold til og som likevel ble foreslått utnevnt.

– Ta ansvar for feil

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen har jobbet med å sikre bedre samsvar mellom rutiner og etterlevelse av regelverket etter habilitetssakene.

– Vi har tatt lærdom av feilene som er begått, og styrket rutiner og retningslinjer for å redusere risikoen for nye feil. Etter å ha hørt mye av dagens runder her, vil jeg si at mange av forholdene som har vært fremme, er det tatt grep for å gjøre noe med for å sikre bedre samsvar mellom rutiner og etterlevelse, sa han under høringen.

Han understreket at hver enkelt statsråd fortsatt skal vurdere habiliteten sin selv.

– Det å avklare om du er habil eller inhabil kan være et vanskelig spørsmål, men når det er avklart, så er det ikke vanskelig – da skal du ut av saksbehandling.

Statsministeren sa at flere av habilitetssakene som har vært omtalt den siste tiden har vært såpass alvorlige at det ikke ville vært forenlig med å fortsette som statsråd.

– Jeg har vært opptatt av at statsrådene må ta ansvar for sine feil. Og det at svært alvorlige feil får konsekvenser, er viktig for å gjenopprette tillit.

Departementsrådaksjer

På spørsmål om departementsråd Therese Steens omfattende aksjehandel i risikoaksjer, svarte Støre i tråd med det han tidligere har sagt, nemlig gjentagelse av de gjeldende retningslinjene.

– Det må skje innenfor veldig strenge regler og rapporteringsplikter. Spørsmål om aktsomhet gjelder også her, sa han.

Statsministeren tror ikke på et forbud mot at personer som jobber i embetsverket skal få handle aksjer.

– Når det gjelder den navngitte embetskvinnen på mitt kontor, har jeg ingen grunn til å tro at hun ikke har opptrådt med aktsomhet.