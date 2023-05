Støre om betaling av Giskes advokatutgifter: – Sak som ligger bak oss Etter at Trond Giske varslet partiet om søksmål, utbetalte Ap-ledelsen rundt 600.000 kroner av hans advokatutgifter og sendte ut et «comeback»-brev til Giske. Jonas Gahr Støre har vært taus om saken, men sier nå at det «er en sak som ligger bak oss og som er avsluttet».

2 min Publisert: 03.05.23 — 04.03 Oppdatert: en dag siden