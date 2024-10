I en PwC-rapport DN har fått innsyn i fremgår det at Jørgen Watne Frydnes tok beslutningen om at Utøya as skulle kjøpe 1664 eksemplarer av hans egen bok mens han selv var daglig leder av organisasjonen. Frydnes er leder av Den norske Nobelkomiteen og bestrider rapporten.

Foto: Gunnar Lier