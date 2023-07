Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

Fredag formiddag ble det kjent at forsknings- og høyereutdanningsminister Ola Borten Moe har brutt habilitetsregelverket. Konkret regjeringens retningslinjer for aksjehandel.

I et intervju med E24 uttalte Borten Moe at han ønsker å bli værende som statsråd. Dette avhenger imidlertid av at regjering fortsatt har tillit til ham.

Professor i rettsvitenskap Hans F. Marthinussen ved Universitetet i Bergen mener at Borten Moe umulig kan bli sittende. I tillegg har an en klar oppfordring:

– Her må Økokrim på banen, det er ikke noe annet alternativ. Den tidslinjen vi har her gjør at man bør undersøke om det er snakk om innsidehandel. Vi kan ikke leve med at folk i regjeringsapparat misbruker innsideinformasjon, derfor må vi ha en avklaring om det er tilfellet, sier Marthinussen til DN.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe fra Senterpartiet. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Jusprofessoren mener derfor at saken bør etterforskes av Økokrim.

– Jeg tenker det sier seg selv at vi ikke kan ministere i regjering som misbruker infomasjon for å berike seg selv. Jeg kan ikke se at det finnes noen muligheter for at han kan fortsette, sier Marthinussen og legger til:

– Det virkelig interessante spørsmålet er om han har sittet på innsideinformasjon og dermed drevet straffbar innsidehandel.

Dette er jo helt spinnvilt. Borten Moe kan umulig bli sittende og han må etterforskes for innsidehandel. https://t.co/N9xoE931ks — Hans F. Marthinussen (@HFMarthinussen) July 21, 2023

Brudd på habilitetsregelverket

I januar deltok forsknings- og høyereutdanningsministeren på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Uken før kjøpte han aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberggruppen, skriver E24.

Borten Moe skal også ha brutt habilitetsregelverket da han deltok i et møte i regjeringen 30. mars 2023, skriver avisen. Her behandlet regjeringen en støttepakke til Ukraina som inkluderte utstyr til missilsystemet NAMSAS. Systemet produseres av Kongsberggruppen.

– Stygt rulleblad

Marthinussen mener det ikke er noen tvil om at Borten Moe har brutt habilitetsregelverket, og mener saken kan skape stor skade for tilliten til de folkevalgte.

– Vi forventer at regjeringsmedlemmer skal handle i nasjonens interesser. Jeg kan ikke skjønne hvordan man kan ha tillit til noen som opererer på den måten, sier jusprofessoren.

Ola Borten Moes sak føyer seg inn i rekken av brudd på habilitesreglene som er blitt rullet opp denne sommeren. Først ut var kunnskapsminister Tonje Brenna, deretter kulturminister Anette Trettebergstuen, som gikk av som følge av hendelsene, i tillegg til NHH-rektor Øystein Thøgersen. Marthinussen mener opphopningen av saker er svært kritikkverdig.

– Denne regjeringen begynner å få et veldig stygt rulleblad, sier Marthinussen.