– Privatpersoner og ulike samfunnsaktører bruker apper som Tiktok, og debatten har reist mange spørsmål om risikoen ved disse. Jeg har derfor bedt Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gjøre en vurdering av om det bør innføres tiltak eller gis råd eller retningslinjer i Norge knyttet til Tiktok, Telegram og andre særskilte apper eller eierselskaper av disse, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

NSM har tidligere vurdert at de ikke finner det riktig å gi råd knyttet til spesifikke apper, men har gitt generelle råd om mobilbruk. De siste årene har bruk av sosiale medier i befolkningen økt kraftig for alle aldersgrupper.

Debatten foregår også i andre land

Flere land forbyr at Tiktok brukes av politikere i frykt for at kinesiske myndigheter skal få tilgang til sensitiv informasjon. I Norge fikk justisminister Emilie Enger Mehl mye kritikk etter at det ble kjent at hun hadde brukt appen på sin tjenestetelefon i en måneds tid i fjor høst.

Også flere universiteter og høgskoler bruker Tiktok aktivt. I mars ble det kjent at Politihøgskolen vurderer å droppe appen, først og fremst av personvernhensyn.

Europakommisjonen har nylig innført restriksjoner mot å installere Tiktok på tjenestetelefoner, og Senter for cybersikkerhet i Danmark har frarådet alle ansatte i staten å ha Tiktok installert på tjenestetelefoner.

Justisministeren mener faglige råd er nødvendig

Justisministeren mener det er viktig i Norge å vurdere sikkerhetsfaglige råd knyttet til apper, og hun understreker at faglige råd er nødvendig for å kunne vurdere eventuelle tiltak opp mot bestemte apper.

– Sosiale medier er blitt en del av hverdagen til nordmenn flest, og de fleste appene samler inn store mengder brukerdata. Hvis flere blir mer bevisst og tar forholdsregler, kan vi øke motstandskraften mot fremmed etterretning eller påvirkningsoperasjoner. Det er viktig at råd og veiledning fra sikkerhetsmyndighetene er lett tilgjengelig for folk, avslutter justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Oppdraget fra Mehl har frist 15. mars.