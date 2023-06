Artikkelen fortsetter under annonsen

To vidt forskjellige lister utarbeidet i Ukraina har på kort tid satt norske næringslivsledere i en knipe.

Ukrainske myndigheter har svartelistet nærmere 30 internasjonale selskaper på sin «Sponsors of War»-liste. Rasjonalet er at selskapene bidrar til Russlands økonomi, og dermed russisk krigføring, gjennom å operere i, eller handle med Russland.

I tillegg har Kyiv School of Economics i samarbeid med Yale-universitetet i USA på sin side listet opp over 1300 selskaper, som inkluderer alt fra PepsiCo til Philip Morris.

Også flere norske selskaper er oppført på denne listen. Kverneland Group, som produserer landbruksredskaper og -maskiner, er det største.

Selskapet omsatte for 663 millioner euro i 2022, og størsteparten i andre land enn Norge. Tre prosent av omsetningen kom fra Russland, og lå noe høyere enn dette før Russland invaderte Ukraina.

– Grundige undersøkelser

– Vårt utgangspunkt er at vi har valgt å forholde oss til sanksjonsreglene til EU, som Norge følger. Og der er landbruksmaskiner utelatt, sier Arild Gjerde, salg- og markedsdirektør i Kverneland.

Selskapet har én fabrikk i Russland, som brukes til å sette deler sammen til ferdig produkt, samt salgs- og servicevirksomhet.

Fabrikken ble faset ned «temmelig raskt» etter krigen brøt ut, og det skjer ingen aktivitet der nå, opplyser Gjerde. Salgs- og service-aktiviteten fortsetter som før.

– Vi har gjort grundige undersøkelser på at vi er på riktig side. Per nå mener vi signalene har vært tydelige på at mat er viktig, og derfor utelatt fra sanksjonene, sier Gjerde.

Han bemerker også at tysk landbruksindustri, for eksempel, hadde levering til Russland på et like høyt nivå i 2022, som før krigen i Ukraina.

Ikke sanksjonsbrytere

Den siste ukens mest omtalte matvarekonsern, Mondelez, står oppført på samme liste som Kverneland. I tillegg er den utpekt av ukrainsk anti-korrupsjonsmyndighet som «krigssponsor», fordi det fremdeles opererer i Russland.

Det å operere i Russland er likevel noe helt annet enn å bryte sanksjonsregelverk, påpeker Tine Elisabeth Vigmostad, partner i Wikborg Rein.

Hun leder sanksjonsteamet til Wikborg Rein, og forteller at det er helt andre terskler for å havne på EUs liste over sanksjonsbrytende selskaper.

– For å føre noen på sanksjonslistene til EU, USA eller Norge, må man ha et rettslig grunnlag for slik listeføring.

I Ukraina-sammenheng innebærer det for eksempel at selskaper materielt eller økonomisk støtter handlinger som undergraver eller truer Ukrainas uavhengighet, opplyser Vigmostad.

Også enkeltpersoner kan havne på disse sanksjonslistene, da for eksempel for å være ansvarlig for, eller aktivt støttet handlinger eller politikk som truer sikkerheten i Ukraina.

– «Sponsors of war», eller listen til Kyiv School of Economics, handler mer om såkalt naming- and shaming. Man ønsker at selskaper skal trekke seg ut av Russland, uten at de nødvendigvis har gjort noe som bryter med sanksjonsregelverket, fortsetter hun.

«Fryselisten»

Havner et selskap på en av disse to listene, handler det ikke om rettslige konsekvenser, men først og fremst omdømmerisiko, mener Vigmostad.

Havner et selskap på EUs sanksjonsliste, som går under navnet «fryselisten», innebærer det kort sagt et totalforbud mot å handle med selskapet. Alt av penger og formuesgoder blir også fryst, og selskapet skal heller ikke få tilgang til penger eller formuesgoder. Bryter man disse forbudene, risikerer man straff i form av bøter eller straff.

– For det første er det ikke et totalforbud mot å handle med Russland, og man vil for eksempel ikke at sanksjonene skal gå ut over mat- og energisikkerhet. Det tar ikke disse to listene hensyn til.

– Mange ber regjeringen komme på banen. Er det aktuelt at regjeringen går boikotterne i møte, gjennom å stramme til mer enn EU?



– Det er nok vanskelig, fordi det per i dag ikke er grunnlag for egne sanksjonslister i Norge. Da må det i så tilfelle gjennom Stortinget, og det tror jeg er lite sannsynlig. Særlig sett i lys av at det er stor ulikhet mellom «Sponsors of War»-listen og EUs sanksjonslister, sier Vigmostad.