Kampen mot vindkraftskatten: – Kan ikke bli oppfattet som et land på Balkan Høyres Bård Ludvig Thorheim er bekymret for at allierte land og investormiljøer mener det er politisk risikabelt å investere i Norge som følge av regjeringens grunnrenteskatt på landvind.

2 min Publisert: 23.03.23 — 17.31 Oppdatert: 15 timer siden