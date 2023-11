Artikkelen fortsetter under annonsen

Om kort tid lukker finanspolitikere fra Ap, Sp og SV seg inne i forhandlingsrommet, med mål om å finne flertall for neste års statsbudsjett. Lykkes de ikke, må regjeringen finne seg en ny samarbeidspartner eller gå av. Torsdag la SV frem partiets alternative budsjett.

Hvis Kari Elisabeth Kaski (SV) får det som hun vil, blir en av regjeringens mest forhatte skatter – den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften – halvert i 2024. Å fjerne den helt på ett år ble for vanskelig. Til det er den allerede vokst seg for stor og innbringende. Som DN har omtalt tidligere, gir den staten 10 milliarder kroner i kassen.

– Hvorfor er det en dårlig avgift?



– Fordi den både er en skatt på arbeidsplasser og har negative konsekvenser for ansatte, sier Kaski.

Finanspolitikeren, som de siste årene har vært SVs spydspiss i forhandlingsrommet, mener skatten særlig rammer yrker det grønne skiftet trenger flere av: ingeniører og teknologer.

– Jeg mener også at avgiften griper inn i lønnsdannelsen, fordi den spiser av rammen til inntektsoppgjøret. Da ser vi at det påvirker inntektsoppgjøret for alle ansatte i en bedrift, og ikke bare de som tjener over 850 000.

Den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften I 2023 innførte Støre-regjeringen en ekstraordinær arbeidsgiveravgift på fem prosent på inntekter over 750.000 kroner.

For 2024-budsjettet foreslår regjeringen å øke innslagspunktet fra 750.000 til 850.000.

Finansdepartementet anslår at skatten kan gi et proveny på om lag 10,2 milliarder kroner i helårseffekt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fastholder at avgiften er midlertidig, men kunne ikke love å fjerne den denne regjeringsperioden da DN spurte ham tidligere i høst.

Uønsket skatt

Regjeringen bedyrer at den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften skal være nettopp midlertidig. I mellomtiden høster den knallhard kritikk fra alle hold: LO, NHO, opposisjonen og fagforeninger.

Tidligere denne uken rykket Venstres Alfred Bjørlo ut og anklaget finansminister Trygve Slagsvold Vedum for skattebløff, og mener regjeringen har gjort seg avhengig av «skattedop» for å få budsjettet til å gå opp.

Kaski og SV tilhører kritikerne:

– Vi er helt klare på at skatten ikke burde vært innført. Det er ikke en skatt vi ønsker å ha. Nedtrappingen til regjeringen går for sakte. Vi skulle gjerne fjernet hele på et år, men omfanget av den er så stort, at det ikke er mulig. Derfor halverer vi satsen nå, så tar vi nesten halvpart ved neste budsjett, sier hun.

I SVs alternative budsjett er det lagt inn fem milliarder kroner til formålet.

– Hvor mange år kan man kreve inn en avgift og likevel kalle den midlertidig?

– Det er derfor vi har vært kritiske i utgangspunktet. Avgiften gir så store inntekter. Og skatter med proveny i dette omfanget er vanskelig å fjerne. Det er helårseffekt på 10 mrd. Det er enormt og den bør fjernes. Vi kan heller innføre og trappe opp varige skatter som har bedre fordelingseffekt og mindre negative vridningseffekter, sier hun.

– Det er dyrtid og krig i verden. Hvor viktig blir det for deg i forhandlingene å finne disse fem milliardene?



– For oss skal vi være ærlige på at dette ikke kommer til å være en høyt prioritert sak i forhandlingene. Vi må prioritere knallhardt, og vil prioritere andre gjennomslag som forbedrer folks kjøpekraft, sier Kaski, men mener bjellen må henges der den hører hjemme:

– Det er regjeringen som har ansvaret for innføringen av denne skatten. Nå bør de lytte til alle som har vært imot og sagt ifra til Finansdepartementet. Det bør gjøre inntrykk at alt fra LO til NHO er mot den. Det skal ikke stå på SV. Vi er klare til å fjerne den, sier hun.

Øker med 15 milliarder

SV foreslår også å øke formuesskatten. Satsen for formuer under 20 millioner kroner økes fra 1 til 1,1 prosent. SV vil også ha en tilleggssats på 0,2 prosent på formuer over 20 millioner kroner.

De aller rikeste må også belage seg på en betydelig større skatteregning, dersom SV får viljen sin i forhandlingene med Ap og Sp. Partiet vil ha en nytt trinn i formuesskatten for formuer over 100 millioner kroner på 1,8 prosent. Utbytteskatten foreslås også økt.

Partiet vil også fjerne aksjerabatten i sin helhet, samt fjerne verdsettelsesrabatten for primærboliger verdt over 10 millioner kroner.

Alt i alt ønsker SV å hente inn 15 milliarder kroner (påløpt) i økte skatter og avgifter til neste år.

Åtte av ti vil likevel få skattekutt med SVs forslag, bedyrer partiet.

Alle som tjener over 750.000 kroner får økt inntektsskatt. Inntekter mellom en og to millioner kroner, blir skattlagt med om lag 17.000 kroner mer enn nå. Tjener du over to millioner øker skatteregningen med nesten 300.000 kroner.

Omkamp om lakseskatt

SV valgte å ikke bli med på et skatteforlik om grunnrenteskatten på oppdrettsnæringen tidligere i år. Der fant regjeringspartiene sammen med Venstre og Pasientfokus.

SV valgte å ikke bli med på et skatteforlik om grunnrenteskatten på oppdrettsnæringen tidligere i år. Der fant regjeringspartiene sammen med Venstre og Pasientfokus.

I SVs alternative budsjett varselets det omkamp. Partiet ønsker å øke grunnrenteskatten på havbruk fra 25 prosent til 35 prosent, samt fjerne hele bunnfradraget.