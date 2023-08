SV-topp mener Støre og Ap er feige og faktaresistente i skattepolitikken To av tre av Norges rikeste er født sånn, ikke blitt sånn, viser DNs gjennomgåelse. Nå mener SV-profil Kari Elisabeth Kaski at Støre-regjeringen må få øynene opp for en arveavgift.

2 min Publisert: 01.08.23 — 16.07 Oppdatert: 3 timer siden