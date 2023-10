Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter det DN erfarer vil Jonas Gahr Støre skifte ut regjeringsmannskapet i neste uke, muligens allerede mandag.

Ifølge DNs kilder er det svært aktuelt at han da vil komme ut på Slottsplassen med en digitaliseringsminister. Etter det DN erfarer kan det bli Karianne Tung, som i dag leder Trondheim Tech Port, en interesseorganisasjon for teknologiaktører i regionen.

Karianne Tung har lang fartstid i Arbeiderpartiet og AUF og leder i dag Trondheim Tech Port. (Foto: Stortinget) Mer...

Hun har vært leder i både Sør-Trøndelag AUF og Trøndelag Ap og satt på Stortinget fra 2013 til 2017.

B-protokoll

I dag har Ap 11 statsråder og Senterpartiet åtte. Årsaken til at Støre nå kan utvide regjeringen og la Ap få en ekstra minister ligger i en hemmelig avtale, en såkalt B-protokoll, som ble forhandlet frem under forhandlingene med Sp på Hurdal om regjeringsmakten høsten 2021. DN omtalte for første gang denne avtalen i forbindelse med striden om mulig oppløsning av Kristiansand kommune i fjor sommer. I den saken var det Senterpartiet som sikret seg en seier.

En B-protokoll er betegnelsen for et dokument som svært få i regjeringspartiene kjenner innholdet i. Det er avtalen mellom partiene om hvordan sensitive saker skal løses og som regjeringen ikke ser seg tjent med blir kjent for offentligheten. Både Jens Stoltenberg og Erna Solberg hadde en slik hemmelig avtale.

Norge har holdt seg med digitaliseringsminister tidligere: Erna Solberg gjorde Nikolai Astrup til den første i sitt slag i 2019. Det varte bare til 2020.

Fra 2020 var det Linda Hofstad Helleland som fikk jobben, i kombinasjon med å være distriktsminister.

Ny strategi

På tampen av valgkampen i år la Støre frem en digitaliseringsstrategi sammen med Sandra Borch (Sp), statsråd for forskning og høyere utdannelse. Blant med en milliardbevilgning til forskning på kunstig intelligens. Og på statsministerens avsluttende pressekonferanse snakket Støre varmt om hvordan digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, bidra til mer verdiskaping i næringslivet og ikke minst en enklere hverdag for folk flest.

– Vi kommer til å ta grep for å styrke både politikk, styring og retning for dette arbeidet når vi kommer tilbake etter sommeren, sa Støre.