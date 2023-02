Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden nyttår har regjeringen, med en topptung arbeidsgruppe i spissen, jobbet med nye løsninger på strømkrisen. Før helgen kunne DN erfare at regjeringens plan var å legge frem nye tiltak innen får uker.

Tirsdag får DN opplyst at nye strømgrep ble landet i regjeringen før helgen. Flere kilder bekrefter at de skal legges frem for offentligheten denne uken.

Forrige uke kunne DN melde at flere kilder i både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er positive til en støtteordning basert på timespotprisen. I dag beregnes strømstøtten ut fra den gjennomsnittlige spotprisen hver måned.

Time for timepris, eller løsninger som kan oppnå samme resultat, ble anbefalt vurdert av regjeringens interne strømgruppe, etter det DN erfarer.

Økt strømstøtte i form av økt prosentbidrag over 70 øre, eller ved et lavere innslagspunkt enn 70 øre, er andre aktuelle strømgrep for regjeringen.

Strømgruppen

Regjeringens strømgruppe har de siste seks ukene blant annet har jobbet med løsninger for både forsyningssikkerheten og nye tiltak for strømstøtten. I forlengelsen har gruppen også jobbet med hvordan man kan forbedre selve strømsystemet.

Den topptunge strømgruppen har bestått av olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), høyere utdannings og forskningsminister Ola Borten Moe (Sp), parlamentarisk leder for Sp, Marit Arnstad og parlamentarisk leder for Ap, Rigmor Aasrud, ifølge DNs opplysninger.

Arbeidsgruppen har levert en rekke innspill til regjeringen, som ifølge DNs kilder spenner fra systemiske endringer, til betenkninger om innretningen på strømstøtten.

Strømdiskusjoner på landsstyremøte i Ap

Tirsdag og onsdag er Arbeiderpartiets landsstyre samlet på Folkets Hus i Oslo. Der vil partiet diskutere strøm og oppfølging av det interne strømutvalget i Ap, ledet av Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.

Nordtun sa i NRKs Politisk kvarter i forrige uke at hun mener regjeringen må legge frem en ny og forbedret strømstøtte i god tid før Aps landsmøte i mai.