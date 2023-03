Artikkelen fortsetter under annonsen

Når DN møter Kirsti Bergstø (41) på stortingskontoret fredag ettermiddag, har de siste aktivistene mot vindturbinene på Fosen reist seg fra Slottsplassen. I denne samiske kampuken har den påtroppende SV-lederen vært ekstra engasjert. Med samisk sjal rundt halsen og samiske votter på hendene holdt hun en appell foran den okkuperte inngangen til Olje- og energidepartementet mandag.

Bergstø har vært sentral i å forsterke det samepolitiske arbeidet i partiet, og når hun neste helg holder sin partiledertale, vil Fosen og urfolks rettigheter være en naturlig del av budskapet. På festdagene, både samiske og norske, tar hun på seg koften.

– Det er lett å tro at jeg er samisk. Det er fordi jeg bærer urfolkets drakt.

Men same er hun altså ikke.

Mandag denne uken var SVs nestleder Kirsti Bergstø (SV) på plass i samisk sjal og votter da aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat blokkerte inngangene til Olje- og energidepartementet.

Lærte samisk på skolen

Foreldrene er vokst opp så langt fra viddene det er mulig å komme. Innflytterne fra Sørlandet tok Kirsti med nordover første gang da hun bare var noen måneder gammel. Nabojenta som trillet henne rundt i den samiske bygda Nesseby da, er nå sametingspresident Silje Karine Muotka. Familien flyttet bort etter ett års tid, men kom tilbake igjen til Nesseby syv år senere, da Kirsti begynte i andre klasse. Gjennom skolegangen i Nesseby var hun med på reinslakting, elevene pusset opp en gammel båt for å lære om sjøsamisk tradisjon og hun ble kjent med tradisjonell samisk matlaging.

Som andre barn i bygda lærte hun samisk på skolen.

– Men jeg forstår mer enn jeg prater.

For å spole langt fremover, over utdannelsen som barnevernspedagog, noen år i arbeidslivet, perioden som SU-leder, en stortingsperiode som innvalgt fra Finnmark, bor SV-nestlederen i 2021 i Nittedal. Det er høytidelig åpning av Stortinget og hun er igjen valgt inn, denne gang fra Akershus. En nabo har lånt henne en finnmarksbunad. Det utløser noe hos hennes samiske venner fra Nesseby og Tana.

– De syntes det var så fremmed å se meg i bunad. De ville heller jeg skulle bære nessebykofte enn en norsk folkedrakt.

Stolt anerkjennelse

Så til 40-årsdagen hennes gikk vennene sammen i et spleiselag. En nessebykofte ble sydd.

– Det ble en fantastisk overraskelse, den fineste gaven man kan få og en rørende anerkjennelse. Mange har ment at jeg skulle ha kofte, men jeg har ikke følt det naturlig å skaffe meg det selv.

– Hvorfor ikke?

– Det er fordi mine foreldre var tilflyttere. Jeg har lenge brukt samiskinspirerte klær med stolthet for det er en måte å hedre kulturen jeg er vokst opp i, men kofte er et veldig personlig plagg som sier noe om hvem du er og hvor du kommer fra. Og mange har kofter som har gått i arv.

Kirsti Bergstø fikk sin kofte så sent som i fjor, i gave til sin 40-årsdag. Siden har hun brukt den på 17. mai, Stortingets høytidelige åpning og Samefolkets dag i februar.

Bergstø skjønner hvorfor folk kan spørre hvorfor hun bruker samekofte uten å være same.

– Selv tenker jeg nå at det er riktig. Mine samiske venner sier: Du hører til her. Vi vil at du skal representere vår kultur med vårt flotteste plagg når du er til stede i offisielle sammenhenger. For meg hadde det ikke vært riktig å gå i kofte uten at det var et initiativ fra dem. Det er så stort å få en kofte i gave, eller en joik, en anerkjennelse som ikke har så mange sidestykker.

– Må man gjøre seg fortjent til den gjennom handlinger eller meninger?



– Jeg vet ikke. Det er opp til de som gir koften i gave å vurdere.

– Det er kanskje mindre sannsynlig at en Frp-er som er helt imot særrettigheter til samer får en kofte i gave?

– Det kan hende det er riktig, men jeg oppfatter det ikke som en politisk handling. Det er et uttrykk for tilknytning og tilhørighet.

Ikke etnisk opphav

Bergstø skjønner at folk kan tro at hun er samisk. Det kom blant annet til uttrykk i en rettelse for fem år siden: «ITromsø skrev at SV-nestleder Kirsti Bergstø er samiskættet, noe som ikke stemmer.»

– Hvor ofte har du forklart at du ikke er samisk?

– Det er når jeg får spørsmål om det. De fleste som kjenner meg, vet at jeg er fra en samisk kommune. Så er det delte meninger i det samiske miljøet om hvem som kan bære koften. For noen samer er etnisk opphav et krav. Men det kan være krevende å finne ut av. Det er i respekt for en slik diskusjon at jeg ikke ville anskaffe en kofte selv.

– Identifiserer du deg som same?

– Nei, men jeg identifiserer meg med og har en sterk tilhørighet til den samiske kulturen siden jeg er vokst opp i den. Det er noe annet. Det er en kjennskap til språk, næring og kultur som gir en politisk forpliktelse fordi det gir noen perspektiver som ikke nødvendigvis er til stede i den politiske samtalen på Stortinget og majoritetssamfunnet.

– Forsterker du ditt politiske engasjement ved å bære kofte?



– Nei, det vil jeg ikke si. Det å bruke kofte er først og fremst en stolt markering av området jeg kommer fra. Når jeg har fått den i gave bærer jeg den i respekt for de som har gitt meg den og med en dyp takknemlighet.

Ingen konkurranse

– Kan det være en politisk fordel for deg at folk tror du er same?

– Jeg kan hverken ta stilling til eller ta ansvar for hva folk måtte tro.

– Men for eksempel i Fosen-saken er det flere partier som mener det samme som SV, men med samekofte kan vel ditt engasjement virke sterkere?

– En sånn type konkurranse har jeg ingen tro på. Det viktigste er å være tydelig i vårt standpunkt og pleie kontaktene i det samepolitiske miljøet. De siste årene har vi også gjort en stor jobb i å etablere en egen samepolitisk struktur i SV. Den har ikke vært god nok tidligere.

For Bergstø er riving av vindturbinene på Fosen første steg i en mer restriktiv bruk av naturen, spesielt i samiske områder.

– Fosen-saken viser tydelig at det virkelig ikke er uproblematisk med vindkraft i reinbeiteområder. Det er flere som er planlagt nå. SVs politikk er at det ikke skal bygges vindkraftanlegg i beiteområder for rein. Der det er konflikt med reindrift, er det et prinsipp at det ikke skal bygges.

– Hele Finnmark er et potensielt reinbeiteområde?

– Ja.

– Og samer skal ha vetorett over enhver utbygging av infrastruktur?



– Jeg tenker at hvis sameksistens skal være en realitet, må reindriften og utbyggere finne ut sammen hvordan de kan eksistere side om side. Hvis den ene parten mener det ikke mulig, må den andre parten ta hensyn til det.

– Det høres ut som et veto?

– Det er ingen som sier det. Det reindriften ber om, er prosesser som leder til sameksistens. Hvis man mener noe med urfolks rettigheter, må det ha en praktisk betydning. Og så ser vi at det er stort press på beiteområdene på grunn av hyttebygging, veier og kraftinngrep.

– Og antall rein?

– Ja, det kan du si, men dette er saker man må prøve å forstå hverandre på.

Vindkraft på land forbi

Det er ikke bare på grunn av konflikt med samiske reineiere Bergstø mener at flere vindkraftprosjekter bør legges på is.

– Tiden for store vindkraftprosjekter på land er forbi. Det gir voldsomme inngrep i naturen. Vi kan ikke ofre naturen for å redde klimaet.

– Og hvordan skal vi produsere nok kraft da?

– Vi kan bygge havvind, men der er det også arealkonflikter så det er viktig med dialog med fiskeriinteresser. Vi vil pålegge oljeselskapene å bygge ut flytende havvind for å elektrifisere sokkelen. Vi trenger mer kraft, men vi kan ikke bare bygge oss ut av situasjonen men også regulere oss ut av den, gjennom kraftpolitikken, det betyr en prioritering av hva den skal brukes til og mer politisk kontroll over kraften.

Utenfor kontoret hennes, på lyktestolpene nedover Karl Johan, har flere aktivister hengt opp samiske flagg. Senere i år presenteres rapporten fra kommisjonen som har gransket fornorskingspolitikken og uretten overfor samer, kvener og skogfinner. I mellomtiden skal altså Kirsti Bergstø velges som leder i SV.

– Jeg vil nok nevne noe om Fosen i talen. Den siste uken viser at det er en vei å gå for forstå hverandre. Jeg håper at Sannhetskommisjonen kan bidra til at kløften blir redusert, at vi har evne til å lære av den opprivende situasjonen vi ha hatt.

