Statsminister Jonas Gahr Støre og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ønsker å melde inn til FN i juni at Norge skal kutte klimautslipp med 70–75 prosent innen 2035. Men på Stortinget har Ap så langt ikke klart å samle et flertall for dette.

Foto: Ole Berg-Rusten/NTB