En samlet kontroll- og konstitusjonskomité har besluttet å starte undersøkelser av statsråd Tonje Brenna, og sakene knyttet til hennes til habilitet etter utnevnelsen av hennes gode venn Frode Elgesem som styremedlem i Wergelandsenteret.

Senteret står blant annet for bevilgninger til Utøya as.

– Vi ber om å få oversendt all relevant informasjon i saken. Komiteen ber henne også om en skriftlig redegjørelse om saken, sier leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Peter Frølich.

Han understreker at komiteen ikke formelt har åpent sak. Det vil først tas stilling til etter Brennas skiftelige redegjørelse og etter at komiteen har gjort sine undersøkelser.

Grunde Almeland fra Venstre sier at det er avgjørende for Venstre hva Brenna faktisk har gjort, ikke hvordan hun i etterkant har håndtert saken:

– Folk må ha tillit de avgjørelsene en regjering tar. Derfor ser Venstre alvorlig på denne saken. I første omgang er vi opptatt av at Brenna svarer utfyllende til kontrollkomiteen. Når vi ser svarene, vil vi ta stilling til videre oppfølging, sier Almeland til DN.

Frp åpner for formell sak

Frp hadde i forkant av møtet i kontroll- og konstitusjonskomiteen laget en lang liste med spørsmål de ønsket å stille Brenna. Frp-leder Sylvi Listhaug sier hun er skuffet over at komiteen ikke ville oversende spørsmålene, men heller ber om en generell redegjørelse fra Brenna.

– Mye tyder på at det bør åpnes en formell sak slik at komiteen kan gi klare retningslinjer for hvordan habilitetsspørsmål skal vurderes, sier Listhaug.

Hun mener det viktigste spørsmålet å få svar på er hvordan det kunne gå over tre måneder fra Elgesem selv ba Brenna vurdere sin habilitet overfor ham til Brenna erklærte seg inhabil overfor vennen.

– Hvordan kunne hun, etter å ha fått et slikt varsel, likevel ta initiativ til å spille ham inn som styremedlem i Wergelandssenteret? Det er vanskelig å forstå, sier Listhaug.

Listhaug sier også at Frp vil ha svar på om det på noe tidspunkt også ble vurdert habilitet knyttet til den andre statssekretæren i departementet, som tok kontakt med Elgesem om vervet.

Overstyrte embetsverket

Tirsdag gikk Brenna ut i VG for å fortelle at hun hadde gjort flere feil i utnevnelsen av Elgesem, og at hun nå ville rydde opp.

Brenna har sagt at hun og Elgesem er gode venner og har en spesiell relasjon på grunn av 22. juli. Elgesem var bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken.

Vennskapet til tross: 13. april i år besluttet Brenna å utnevne Elgesem til styrevervet. Han var hverken foreslått eller vurdert over listen av kandidater til styrevervet fra fagavdelingen i Kunnskapsdepartementet.

Dette skal ha skjedd etter et møte i politisk ledelse hvor Elgesems navn først blir foreslått.

Når møtet var og hvem som konkret foreslo Elgesem, har ikke DN fått svar på. Politisk ledelse består av Brenna selv, hennes statssekretærer og rådgiver.

30. mars tar Tonje Brennas høyre hånd, statssekretær Sindre Lysø, kontakt med Frode Elgesem, om han er aktuell kandidat til vervet.

2. mai ble Elgesem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet som styremedlem.

12. juni ber Brenna om en habilitetsvurdering av sin relasjon til Elgesem, og fire dager etter vurderer hun selv at hun er inhabil overfor vennen.

