Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hun må svare på om hun har vært inhabil i noen saker i forbindelse med ektemannens aksjehandler, sier Rødts Seher Aydar til NTB.

Også Grunde Almeland, som er saksordfører for habilitetssakene i kontrollkomiteen, sier han vil spørre Solberg om forholdet mellom hennes egen habilitet og ektemannen Sindre Finnes' aksjekjøp.

– Jeg mener det er helt naturlig å stille det spørsmålet, sier Almeland til NTB.

Ikke invitert ennå

Noe formelt vedtak om å invitere Erna Solberg til den omtalte kontrollhøringen i november ble ikke fattet torsdag. Det skjer først når komiteen møtes på nytt for et saksforberedende møte hvor den videre kjøreplanen for behandlingen av habilitetssakene skal settes på papiret.

Komiteens medlemmer vil være på reise frem til 24. september, så noe møte vil ikke finne sted før etter den.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter reglene holder det at minst fire av de ti medlemmene i kontrollkomiteen ber om at Solberg inviteres til høringen. Også Solberg selv har uttrykt at hun er villig til å møte i en høring.

Bred enighet

Ifølge Aydar er det bred tverrpolitisk forståelse blant de ti medlemmene i komiteen om at den tidligere Høyre-statsministeren bør møte i en høring der praksis rundt habilitet knyttet til utnevnelser, aksjehandel og ektefeller vil være helt sentralt.

Aydar vil også vite om Solberg har skaffet seg fullstendig oversikt over Sindre Finnes' aksjekjøp, slik hun har plikt til.

På spørsmål om hun tror at Solberg kan ha begått samme feil som Anniken Huitfeldt, svarer Aydar:

– Det er bare Erna Solberg som kan svare på det.

Aydar oppfordrer Solberg til å vise full åpenhet i høringen, men også til å dele informasjon i forkant.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.