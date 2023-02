Artikkelen fortsetter under annonsen

I tåke og snøfall på Rena Leir tok statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) imot pressen fredag morgen for å presentere nyheten om styrkingen av Forsvaret.

Regjeringen kjøper 54 Leopard 2-stridsvogner fra Tyskland. De første nye stridsvognene ventes levert i 2026. Det er lagt inn en mulighet for kjøp av ytterligere 18 vogner.

Anskaffelsen er innenfor kostnadsrammen på 19,7 milliarder som er vedtatt av Stortinget.

Støre sier at det å kjøpe stridsvogner fra Tyskland handler også om å styrke de sikkerhetspolitiske båndene til landet, som nå er blitt en stadig viktigere sikkerhetsaktør, og at Norge har samme type materiell som våre nordiske naboer Sverige og Finland, som er på vei inn i Nato.

– Vi har bestemt oss for å samarbeide med Tyskland om denne anskaffelsen. Vårt forhold til Tyskland er sentralt, sier Støre som på morgenkvisten kunne meddele nyheten med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz.

At Norge ville gå inn for å kjøpe 54 har DN omtalt tidligere. Innkjøpet av nye stridsvogner springer ut av en betent strid som oppsto før jul, som DN kunne avdekke:

Frarådet

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen frarådet regjeringen å kjøpe nye stridsvogner, selv om Stortinget har besluttet anskaffelsen.

Trygve Slagsvold Vedum (til venstre), Jonas Gahr Støre og Bjørn Arild Gram.

At regjeringen nå går inn for å kjøpe 54 stridsvogner anses for å være et kompromissforslag, og er et mindre antall enn de 74 som Forsvaret tidligere har planlagt for.

Kristoffersens anbefaling til regjeringen var heller å kjøpe langtrekkende presisjonsvåpen og nye helikoptre til Hæren, og få en lettere og mer mobil hærstyrke.

Beskjeden kom som et sjokk internt i Forsvaret, særlig fordi forsvarssjefens råd kom rett før valget skulle tas om å kjøpe tyske eller sørkoreanske stridsvogner.

– Det er forsvarssjefens rolle og ansvar å gi meg og regjeringen råd. Så er det regjeringens rolle og ansvar å fatte beslutninger ut fra politiske mål og skjønn. Vi har gjort en helhetlig vurdering, og det går utover de fagmilitære forhold. Basert på en helhetsvurdering har regjeringen kommet til at innkjøp av Leopard 2 er det beste, sier forsvarsminister Gram under pressekonferansen.

Han mener det er viktig å ta avgjørelsen nå, ikke i påvente av forsvarssjefens fagmilitært råd, for at Norge ikke skulle «miste plassen» i køen, forklarer Gram.

– Vi mener Norge trenger stridsvogner nå, sier forsvarsministeren.

Svekket autoritet

– Vi er glad for at regjeringen ikke lyttet til forsvarssjefen, sier Torbjørn Bongo, leder for Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).

Forbundet gikk hardt ut da forsvarssjefen i høst anbefalte å vrake stridsvognskjøpet. De reagerte sterkt på at forslaget ikke var forankret eller drøftet med organisasjonene, og mener en omlegging bort fra stridsvogner ville rokke ved hele fundamentet i hvordan hæren er bygget opp.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Når det ble kjent at forsvarssjefen anbefalte å ikke gjennomføre anskaffelsen, mente vi det var en feil avgjørelse. Det er bra at regjeringen står på vedtaket Stortinget fattet om å kjøpe stridsvogner. I valg av type er vi også positive til å kjøpe den tyske stridsvognen, sier Bongo nå.

– Regjeringen gjør nå det stikk motsatte av hva forsvarssjefen anbefalte. Hva gjør dette med autoriteten til Eirik Kristoffersen?

– Vi er fremdeles der at vi ikke har fått et godt svar fra forsvarssjefen om hvorfor han anbefalte dette. Jeg håper han har lært en ting: Han må ta seg bedre tid neste gang han skal komme med en sånn anbefaling. Den prosessen han valgte, kan ha bidratt til å svekke litt av autoriteten hans, sier Bongo.

Sender til Ukraina

Innkjøpet av nye stridsvogner kommer etter beslutningen om å sende stridsvogner av typen Leopard til Ukraina. Forsvarsminister Gram har bekreftet at Norge vil sende stridsvogner, men ikke antall.

Etter det DN kjenner til skal det være aktuelt for Norge å sende åtte stykker.

Norges avgjørelse om å sende disse stridsvognene kom i kjølvannet av en heftig diskusjon i Europa: Polen var ett av landene som presset på for å støtte Ukraina med disse stridsvognene, men ble holdt igjen av et nølende Tyskland. Fordi Leopard-stridsvognene er tyskproduserte, måtte Tyskland gi grønt lys for at disse kunne gis til Ukraina.

Etter intense uker med press på Tysklands kansler Olaf Scholz, snudde han og sa ja til at Tyskland ville sende stridsvogner og at andre land kan sende sine. USA vil også sende sine stridsvogner av typen Abrams.

Ifølge Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba har 12 vestlige land sagt seg villig til å sende mellom 120 og 140 stridsvogner.