Onsdag formiddag møttes eiendomsmilliardær og Høyre-sponsor Christian Ringnes til duell med Rødt-leder Marie Sneve Martinussen i DN-teltet i Arendal.

Det endte slik.

Onsdag kveld kommer to helt andre representanter for venstre- og høyresiden i norsk politikk:

Ap-nestleder Tonje Brenna og Høyre-nestleder Henrik Asheim.

De besøker DNs journalister Marie Melgård og Ola Magnussen Rydje i DN-teltet.

Se hele programmet i DN-teltet her.



Under Arendalsuka bugner sørlandsbyen av toppsjefer og politikere. I alt er det rundt 2000 arrangementer fordelt på fem dager.

Torsdag kommer blant annet hotelleier Petter Stordalen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum til DN-teltet. Ellers på Arendal-programmet torsdag står blant annet Nato-sjef Jens Stoltenberg, rentebeslutning og pressekonferanse med sentralbanksjef Ida Wolden Bache og partilederdebatt.