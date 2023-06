Artikkelen fortsetter under annonsen

LOs nestleder Steinar Krogstad går nå kraftig ut mot den amerikanske matvaregiganten Mondelez, som blant annet eier det norske varemerket Freia.

Flere virksomheter boikotter nå produkter fra Freia, etter at ukrainske myndigheter satte Mondelez på sin boikottliste. I Sverige skjer det samme med sjokolademerket Marabou, som også eies av Mondelez.

– Vi registrerer at Mondelez har valgt å opprettholde virksomheten selv om en rekke virksomheter valøgte å trekke seg ut. Vi mener Mondelez bør trekke seg ut av Russland, sier Krogstad.

Nestleder Steinar Krogstad i LO.

Han påpeker at Freia er en viktig del av norsk næringsliv og den norske folkesjelen, og at LO er opptatt av å beskytte arbeidsplassene på Freia. Samtidig støtter LO fullt opp om det internasjonale sanksjonsregimet.

Freia har fabrikker på Rodeløkka i Oslo, samt i Sverige, Finland, Litauen og Estland.

Mondelez produserer blant annet kjeks og andre matvarer i Russland, og selskapet har ikke ønsket å legge ned virksomheten på grunn av krigen i Ukraina. Mondelez springer ut av matvarekonsernet Kraft Foods, som endret navn for noen år siden.