Artikkelen fortsetter under annonsen

Jonas Gahr Støre var klar i sine tale til Arbeiderpartiets landsmøte torsdag:

– Ikke kødd med arbeidslinjen!

Senere samme dag kunne DN avsløre at flertallet i et topptungt Ap-utvalg ville fjerne formuleringen om arbeidslinjen i forslag til en uttalelse fra landsmøtet.

I sin tale til landsmøtet fredag, fikk statsministeren imidlertid sterk støtte av LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Ingen tilfeldighet

Det er ikke tilfeldig at vi kaller oss arbeiderbevegelse. Vi er arbeidere. Vi arbeider. Vi lener oss ikke på nedarvet kapital, eller på verdien av andres arbeid. Vi skaper verdier for oss selv og for samfunnet, gjennom vårt eget arbeid. Vi arbeider, sa Følsvik.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Følsvik sa at det derfor er veldig fremmed for henne å være kritisk til arbeidslinjen.

– Arbeidslinjen handler om det kravet LO har stilt i hele vår historie: Arbeid til alle. Retten til å kunne bidra til samfunnet. Retten til å kunne sette mat på bordet. Retten til å få bruke hverdagen til noe meningsfylt. Det er dette som er arbeidslinja for oss i arbeiderbevegelsen, sa hun og hamret det inn:

– Og den skal vi ikke gi slipp på.

Det skal lønne seg å jobbe

Følsvik gikk også i strupen på høyresiden.

– Det skal lønne seg å jobbe. Men høyresiden misbruker arbeidslinjen til å angripe velferdsstaten, i stedet for å gjøre noe med de stadig lavere lønningene i bunn. Men vi avslører den strategien. For det er jo vi som vil at det skal lønne seg å jobbe, sa hun.

Følsvik trakk også frem støtten til arbeidslinjen fra kunnskapsminister Tonje Brenna, som selv slo fast sin støtte til arbeidslinjen i et innlegg i dag.

I likhet med Støre manet hun også til samhold og fellesskap i arbeiderbevegelsen.

– Størrelsen gir oss makt. Men vi er bare sterkere når vi står sammen. Og det tror og håper jeg skal stå igjen etter dette landsmøtet i Arbeiderpartiet, sa hun til stående applaus. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.