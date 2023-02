Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi kommer til å kreve økt kjøpekraft. Det kommer til å bli gjennom krav om generelle tillegg og med spesiell vekt på de lavtlønte, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til DN

For å sikre målet om økt kjøpekraft, må LO kreve mer enn den beregnede prisveksten på 4,8 prosent. LO-lederen trekker frem et annet tall som bevis på at det er mulig: Lønnsveksten hos Norges handelspartnere er beregnet til 5,4 prosent.

– 4,8 prosent er et gulv for oss. Og når prognosen antyder en økning på 5,4 i utlandet, så sier det oss at her er det litt å gå på for hva vi kan hente ut, sier Følsvik.

Provosert av lederlønninger

Kravet om økt kjøpekraft kommer etter et møte i LOs representantskap tirsdag. Her ble lederlønningene i privat sektor et hett tema.

– Våre medlemmer og tillitsvalgte blir provosert når de opplever nedgang i kjøpekraft, mens toppledere tildeler seg selv bonuser verdt flere årslønner for en vanlig ansatt i kommunen eller varehandelen. Det provoserer kraftig, sier LO-lederen.

I går skrev DN at lederlønningene innen olje- og gass økte med 21,3 prosent i fjor. Gjennomsnittslønnen for direktører i privat sektor steg i snitt med 6,9 prosent, samtidig som snittet av vanlige arbeidstagere tapte kjøpekraft.

Peggy Hessen Følsvik kaller utviklingen «uansvarlig».

– Våre medlemmer forholder seg til de rammene som gis i forhandlingene, mens det er andre grupper som får vesentlig mer. Det er ikke holdbart i lengden, sier hun.

– Er dette et poeng dere vil bruke i forhandlingene med NHO?

– Vi tar med oss dette som et element inn i forhandlingene.

Justert strømstøtte

I forkant av lønnsoppgjøret har flere LO-topper bedt regjeringen om tiltak som bedrer kjøpekraften til husholdningene. En forbedret strømstøtte har stått øverst på ønskelisten, og i forrige uke la regjeringen frem en justert støtteordning.

Tallene fra teknisk beregningsutvalg viser at den justerte støtten bremser prisveksten med 0,1 prosentpoeng.

– Hadde du håpet på bedre drahjelp fra regjeringen, Følsvik?

– Alt som demper prisveksten, ville hjulpet inn i oppgjøret. Strømstøtten er en god forsikring for at husholdningene får priser de kan leve med også i året vi skal inn i.

– Men dere hadde håpet på en bedre støtte?

