– De leter febrilsk etter argumenter for å forklare hvorfor det er sånn at Norge må være den siste bensinstasjonen på kloden, sa Hermstad i sin åpningstale på MDGs landsmøte på Fornebu.

Han kom syklende inn i salen, før han gikk opp på talerstolen og langet ut mot statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Han mener regjeringen har startet dugnad for å finne mest mulig gass i Barentshavet.

– Jeg gremmes. Det er så langt unna dugnad du kan komme, sier Hermstad.

– Febrilsk regjering

Han sier at han prøver å forstå hva som ligger bak dugnadsiveren.

Han raljerte over begrunnelsene regjeringen kommer med.

– Som at Støre og Aaslands olje er den mest demokratiske som finnes. Eller at Støre og Aaslands olje er renere enn andres olje. Eller det ultimate argumentet: At jo mer olje de finner, jo bedre er det for klimaet, sa MDG-lederen til latter fra landsmøtesalen.

Arbeiderkamp

Talen startet med en egenopplevd historie fra El Salvador i 1997, om kontrastene mellom en fattig familie i et falleferdig hus på landsbygda og velstående ungdommer inne i byen.

– Jeg ble politiker for å gjøre noe med urettferdigheten vi ser, både i Norge og i verden. Og jeg er også villig til å dele på vår materielle velstand dersom det er nødvendig for at alle kan få leve gode liv, sa partilederen.

Han gikk videre til å slå fast at vår tids aller største solidaritetskamp er kampen mot klimakrisen.

– Miljøbevegelsen er for dette århundret det fagbevegelsen var for det forrige, sa han.

Og fortsatte:

– Arbeidernes kamp for levelønn, åttetimersdag og frihet fra undertrykking, er kamper som fortsatt pågår, og som vi støtter. Men kampen står nå også om en levelig klode, 1,5 gradersmålet og frihet fra miljøtrusler.

EU-debatt

MDG skal være samlet på Fornebu hele helgen, blant annet for å vedta nytt prinsipprogram og ta stilling til om partiet skal si ja eller nei til EU.

– Uansett hvilket standpunkt Landsmøtet lander på – vi må fortsatt være et parti med plass til alle grønne sjeler, uavhengig om man er EU-tilhenger, EU-tviler eller EU-motstander, sa Hermstad i talen.

Han ruster nå partiet for lokalvalgkamp, og trakk frem viktige MDG-saker som å innføre et nasjonalt reisekort til 499 kroner i måneden. Den syklende partilederen trakk også frem arbeidet for flere sykkelstier og gågater på bekostning parkeringsplasser og biler.