«Miljøpartiet De Grønne vil gå inn for nye forhandlinger med EU med sikte på norsk EU-medlemskap, der avtalen må godkjennes av folkeavstemning,» heter det i teksten som ble vedtatt.

174 stemte for, mens 32 var mot.

«De Grønne har ikke et ukritisk forhold til EU. Men som verdens viktigste klima- og miljøpolitiske arena er det i vår interesse å bidra til forhandlinger om hvordan vi sammen med Europa skal takle utfordringene jorden står overfor,» slår vedtaket fast.

Det understrekes at selvforsyning, landbruk, fiskeri og demokrati vil være viktige momenter i forhandlingene.

EU-saken har i stor grad preget MDG-landsmøtet på Fornebu og er den viktigste politiske saken som blir behandlet.

Selve debatten om EU-saken ble tatt fredag kveld. Et klart flertall av dem som var oppe på talerstolen, var på ja-siden.

Mange av EU-tilhengerne argumenterte med sikkerhetspolitikk, solidaritet og at Norge bør være representert i EUs demokratiske organer.

– Klimautfordringene krever en bedre organisert verden og overnasjonalt samarbeid, sa en av dem.

Vedum og Sp skuffet

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum er skuffet over MDGs EU-vedtak.

Når MDG nå går inn for å søke EU-medlemskap, er ett av hovedargumentene at de mener EU har en bedre miljøpolitikk enn Norge. Vedum mener dette er et dårlig argument.

– Det virker som de mener det de ikke får gjennomslag for, skal bli påtvunget fra Brussel, og da er vi grunnleggende uenige. Det som angår folk i Norge, er det Norge som skal bestemme, sier Vedum til NTB.

Dessuten er han uenig i at EUs forsvarspolitikk er en god grunn til å bli med i EU.

– Det siste året har vist at Nato er en trygg planke, sier Vedum.