Staten overbød to konkurrenter med én milliard i hemmelig kamp om Meraker Brug

Regjeringen forsikret Stortinget at prisen på 2,65 milliarder kroner var innenfor hva «andre budgivere ville kunne verdsatt» Meraker Brug for. Nå står advokaten for én av budgiverne frem – for å korrigere historien.