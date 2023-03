Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg kjenner jeg blir så arg når jeg snakker om dette, men Erna Solberg viser så liten respekt for flere hundre tusen arbeidsfolk.

Det sier Fagforbundets leder Mette Nord etter at Erna Solberg overfor DN tirsdag tok til orde for å fjerne alle særaldersgrenser i det offentlige.

– Det betyr ikke at du ikke skal ha rett til å gå av, men det må ikke være et krav. Det samme bør være prinsippet over alt. Gjør du jobben din og har lyst til å fortsette, bør ikke arbeidsgiverne ha rett til å pensjonere deg, sa Høyre-lederen.

For politiet, forsvaret og nødetatene er pensjonsalderen 60, for helsefagarbeidere, sykepleiere og renholdere er aldersgrensen 65. Ifølge Mette Nord gjelder det 250.000 arbeidstagere.

For lav pensjon

– Det hun sier er en provokasjon mot alle arbeidstagere med tung belastning. Erna Solberg setter samfunnsberedskapen i fare for hvem vil gå inn i et yrke hvis dette er holdningen, sier Nord.

– Men det skal jo være frivillig å jobbe lengre?

– I teorien ja, men ikke i praksis. For hvis man vil gå av med det nye pensjonssystemet vil pensjonen være nede på 50 prosent av lønnen, ikke 66 prosent.

I 2018, da Erna Solberg var statsminister, forhandlet regjeringen med blant andre Mette Nord om særaldersgrensene. Men samtalene gikk i stå på høsten.

– Nå skjønner jeg hvorfor. Erna Solberg bekrefter mistanken vi hadde om at de ikke var interessert i å komme oss i møte, sier Nord.

Nå er samtalene i gang igjen der målet er å komme opp med en modell til sommeren, blant annet med et utredningsarbeid om hva som er avgangsalderen i særaldersgruppene og hvor mange som blir uføretrygdet.

Sliterne

Mette Nord reagerer også på det Erna Solberg sa om de omtalte sliterne, de som er fysisk utslitt etter mange år i lavlønnsyrker. Høyre-lederen mente fagbevegelsen skyver dem foran seg i for stor grad:

– Det er færre av dem enn før, hvis de er reelt syke er det fortsatt en uføretrygd, men vi kan ikke holde alt igjen på grunn av dem, sa Solberg.

Mette Nord fnyser.

– Skyve foran seg! Det er igjen en så respektløs måte å snakke om arbeidsfolk på. Dette er renholdere, helsefagarbeidere og brannmenn på samfunnsviktige områder, kanskje 150.000 av dem, som sliter seg ut gjennom yrkeslivet. Flere av dem var med å redde Kragerø fra storbrann for to uker siden, sier Nord.

– Men flere i særaldersgruppene har jo selv kritisert den lave pensjonsalderen?



– Det er noen få, ja, som har god helse og tilpasser seg. Men i operative stillinger er bildet et annet. En medlemsundersøkelse hos oss viser at 50 prosent av helsefagarbeidere har opplevd vold og trusler, i tillegg til belastninger som går ut over muskler og skjelett.

– Men hvordan vil du bøte på mangelen på arbeidskraft om ikke folk skal jobbe lenger?



– Vi må sørge for at arbeidslivet er helsevennlig og at folk dermed kan stå lenge i jobb uten å bli uføretrygdet. Og så må de ha den sikkerhetsventilen det er å kunne gå av – og til en god pensjon, sier Nord.

– Uforståelig fra Nord

Erna Solberg var ikke tilgjengelig tirsdag kveld, men nestleder Henrik Asheim svarer på vegne av Solberg.

– Særaldersgrensene er rett og slett en plikt til å gå av når man når aldersgrensen. Det gir ingen mening å tvinge dyktige arbeidstagere som både kan og vil stå lenger i jobb ut av arbeidslivet. Å fjerne disse grensene betyr at de som ønsker kan gå av som i dag, men ønsker de å jobbe lenger har de også rett til det. At Mette Nord er mot en slik valgfrihet er uforståelig, sier Asheim.

Han mener en fjerning av særaldersgrensene også vil bidra til en holdningsendring hos arbeidsgiverne.

– Flere vil se hvilken fantastisk ressurs som ligger i de eldre ansatte, og flere vil måtte sørge for å legge bedre til rette for at de kan stå lenger i jobb. Det er merkelig å tildele ansatte i enkelte yrkesgrupper en utløpsdato vi andre slipper å bli møtt med, sier Asheim.

– Jeg er helt enig med Nord i at hennes medlemmer representerer viktige yrkesgrupper som gjør en fantastisk jobb. Men da må vi jo la dem jobbe så lenge de selv ønsker, fremfor å skyve dem ut, kun basert på året de er født.