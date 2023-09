Artikkelen fortsetter under annonsen

WWF og Greenpeace reagerer kraftig på DNs undersøkelser av settefisknæringen. Langs hele norskekysten ligger det anlegg som produserer smolt for de store sjøbaserte oppdrettsanleggene. Mange anlegg spyler avfall fra produksjonen, fiskeskitt, fôr og slam, rett ut i fjorden. Noen med rensing, noen uten.

– Det er rystende lesning. At fôr, slam og fiskeavføring kan renne rett ut i Norges største naturperler i årevis uten at det blir oppdaget og stanset er smått utrolig, sier generalsekretær i Verdens naturfond (WWF), Karoline Andaur.

– Rene og vakre fjorder er sentralt i markedsføringen av Norge utenlands. Turistindustrien kan prise seg lykkelig over at det var DN og ikke New York Times som tok på seg dykkerdrakt og dokumenterte avføring, slam og fiskefôr under vannflaten, sier Greenpeace-leder Frode Pleym.

DNs fotograf har dykket for å dokumentere utslippene innerst i norske fjorder Oppdrettsnæringen slipper avfall rett ut i norske fjorder. Slik ser det ut under overflaten. 01:24 Publisert: 07.09.23 — 08:28

– Må våkne

DN har gransket utslippstillatelsene, kontrollene og avvikene ved om lag 230 slike anlegg. Gjennomgåelsen avslører at hvert tredje settefiskanlegg aldri er blitt kontrollert av miljømyndighetene.

Og 70 prosent av dem som er kontrollert, er kun blitt kontrollert én gang.

Når kontrollørene først gjennomførte et tilsyn, fant de avvik ni av ti ganger.

– Verken næringen eller Norge, som liker å bli ansett som en ansvarlig og bærekraftig havnasjon, kan leve med disse alvorlige avsløringene. Nå må regjeringen våkne, sier Andaur.

WWF-sjef Karoline Andaur. Mer...

– Laksegriseriet i fjordene våre gjør meg rasende! Vi som samfunn hadde aldri tillatt tilsvarende miljøforurensing på landjorden, sier leder i Greenpeace, Frode Pleym.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Kjersti Bjørnstad (Sp), sier at regjeringen er svært opptatt av at man har en bærekraftig akvakulturnæring i Norge.

Greenpeace-sjef Frode Pleym. (Foto: Johanna Hanno) Mer...

– Jeg er enig i at DNs reportasje formidler et sterkt inntrykk og viser hvorfor det er viktig å sørge for at virksomhetene følger lover og regler og at næringen tar denne situasjonen på største alvor, svarer statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Kjersti Bjørnstad (Sp).

Settefisk-kontrollen: DN har kartlagt miljømyndighetenes tilsyn med settefiskanlegg.

Flere av anleggene er gamle, de første ble etablert på 1960- og 1970-tallet.

Kartleggingen viser at mange anlegg ikke er kontrollert. En oversikt over alle kontroller hentet ut i april 2023 viser at en tredjedel av anleggene ikke hadde hatt besøk av tilsynsmyndighetene på mer enn 20 år. Andelen kontrollerte anlegg inkluderer ikke nyere anlegg (registrert de siste fem årene) eller anlegg som ifølge Statsforvalterne ennå ikke har kommet i drift. Utregningen er dermed basert på 190 anlegg.

Kontroller fra før 2001 er ikke samlet elektronisk og DNs kartlegging strekker seg derfor ikke lenger tilbake i tid. Det er uvisst om de ikke-kontrollerte anleggene har hatt besøk av kontrollører før digitalisering av tilsynsrapporter startet i 2001.

DNs gjennomgåelse av tilsynsrapportene viser at ni av ti kontroller har avdekket brudd på anleggets utslippstillatelse, lover eller forskrifter.

Hvordan tilstanden er for den tredjedelen av anleggene som ikke er kontrollert siden begynnelsen av 2000-tallet, har ikke DN oversikt over.

Mer tilsyn, mer kontroll

WWF krever at regjeringen sørger for flere kontroller av næringen.

– Det er helt avgjørende at det gjennomføres hyppige tilsyn med næringen og at avvik oppdages tidlig. Vi må se en kraftig oppjustering av ressurser til både kartlegging av natur langs kysten og i havet, samt styrking av miljømyndigheter både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Andaur.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Urke Fiskeoppdretts settefiskanlegg i Norangsfjorden i Møre og Romsdal. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

En av statsforvalterne DN snakket med sier at myndighetenes krav om kortere saksbehandlingstid på søknader om nye utslippstillatelser og oppdrettskonsesjoner gjør at de ikke rekker å gjennomføre like mange tilsyn som nødvendig. Greenpeace-Pleym sier det er «krise».

– Nærings- og fiskeridepartementet må sende et tydelig politisk signal om at tilsyn skal prioriteres, og sette av nok midler til at det kan skje.

Andaur stemmer i:

– Vi trenger også generelt en bedre kartlegging av naturverdier og mer helhetlig arealplanlegging av kyst- og havområdene våre enn det vi har i dag. Da kan kommuner og næringsliv ta bedre vare på dyreliv og viktige leveområder og på den måten bidra til å stanse det alarmerende naturtapet vi nå ser.

Kjersti Bjørnstad (Sp) er statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Hun sier at regjeringen tar DNs avsløring på alvor. (Foto: Per Thrana) Mer...

Statssekretær Kjersti Bjørnstad sier at bransjen har endret seg over tid.

– Settefiskanlegg har utviklet seg både i størrelse og med ny renseteknologi. Nyere utslippstillatelser har strengere krav til rensing og utslippskontroll. Det er også vanlig å stille krav til regelmessig miljøovervåking av området rundt utslippspunktet for å påse at utslippene ikke fører til forringelse av vannmiljøet, sier hun.

Statssekretæren støtter kravet om mer helhetlig planlegging.

– I tillegg til dette er det viktig med en helhetlig arealplanlegging i kommunene som inkluderer god kunnskap om og konsekvensutredning for områder før det planlegges for akvakultur, sier hun. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.