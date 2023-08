Artikkelen fortsetter under annonsen

NRK har en spesiell funksjon i landets beredskapsplaner. Under beredskap eller krig har rikskringkasteren et særskilt ansvar for å sikre befolkningen informasjon fra regjeringen. Den lovfestede plikten gjelder kringkasting av radio, samt informasjon gjennom NRK 1.

Den siste tiden har flere NRK-ansatte opplevd at utenforstående har forsøkt å kartlegge mediehusets sendekritiske funksjoner. I en epost DN har fått tilgang til advarer NRKs sikkerhetsavdeling ansatte mot personer som tilsynelatende forsøker å kartlegge hvem som jobber i ulike avdelinger, hvilke arbeidstider ulike ansatte har eller hvilke tjenester de leverer.

«De siste dagene har flere i NRK blitt ringt opp av ukjente som har spurt rundt sendekritiske tjenester og etter detaljer om konkrete personer i NRK. Telefonsamtalene har vært så spesielle at sikkerhetsavdelingen velger å informere dere», står det i eposten.

Sikkerhetssjef i NRK, Øyvind Vasaasen, sier til DN at forholdene er varslet til politiet.

– Har oppringningene holdt frem?



– Det har ikke blitt rapportert om flere.

– Når tok de slutt?

– Vi har ikke grunn til å tro at denne type informasjonsinnhenting vil slutte. Vi forholder oss til at NRK vil kunne være utsatt for dette, uten av vi vet noe konkret om omfanget til enhver tid, sier han.

Øyvind Vasaasen er sikkerhetssjef i NRK. Nå har kanalen varslet politiet om mistenkelige oppringninger. (Foto: Anne Liv Ekroll / Digitalkamera)

Lykkes ikke

Vasaasen vil ikke opplyse om hvor mange oppringinger det kan være snakk om.

– Hva frykter NRK dette kan være?



– Det kan selvsagt være uskyldige oppringinger, men det kan også være noen som er ute etter å kartlegge kritiske funksjoner i vår virksomhet.

– NRK har et viktig samfunnsansvar og vi jobber åpent og systematisk med å gjøre medarbeidere i NRK oppmerksomme på at de kan bli utsatt for denne type informasjonsinnhenting og at det er viktig å melde ifra om det. At NRK Sikkerhet varsles av ansatte om slike hendelser viser at arbeidet med dette fungerer.

– Har de som har ringt klart å kartlegge interne forhold i NRK, som sendekritiske funksjoner eller lignende?

– Vi har ingen grunn til å tro det.

– Har dere kontaktet PST eller politiet om dette?

– Vi melder rutinemessig ifra om slike forhold til politiet, sier han.