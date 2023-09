Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hadde det blitt Raymond & Co, ville jeg bedt folk flytte ut. Oslo har vært skakkjørt de siste åtte årene. Fire år til ville vært et mareritt.

Raymond Johansen på Arbeiderpartiets valgvake mandag kveld. (Foto: Gabriel Aas Skålevik)

Den frittalende finansmannen Jan Petter Sissener gleder seg stort over de foreløpig opptalte stemmene ved årets lokalvalg, som viser at det skyller en blå bølge over storbyene.

I Oslo lå Høyre rundt midnatt an til en oppslutning på 34,7 prosent, mot Arbeiderpartiets 18,04 prosent, når 60,3 prosent av stemmene er talt opp. Miljøpartiet De Grønne lå an til 9,84 prosent, som er mer enn fem prosentpoeng lavere enn forrige kommunevalg.

Dermed ligger det an til at Eirik Lae Solberg (H) kan overta som byrådsleder etter Raymond Johansen (Ap).

– Hvor trygg føler du deg på skifte?

– Jeg føler den er ganske trygg, men det er kanskje fordi jeg er evig optimist, sier Sissener.

Mandag kveld viste tallene at Erna Solbergs Høyre er landets klart største parti. (Foto: Aleksander Nordahl)

Vil ha Venstre, MDG og Høyre i byråd

– Det ser ut til å bli maktskifte i Oslo og det synes jeg er positivt. Det er bra med friske øyne, nytt engasjement og nye virkemidler. Jeg er fornøyd med Venstres resultat og tenker at de optimalt sett hadde fått med seg MDG til å danne byråd med Høyre uten Frp, sier gründer og Venstre-medlem Isabelle Ringnes, og legger til:

– Høyre blir trolig landets største parti etter nesten 100 år. Jeg følger spent med!

Isabelle Ringnes er medlem av Venstre. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Eiendomsutvikler Terje Tinholt beskriver et eventuelt maktskifte som fantastisk for boligmarkedet. Han mener boligpolitikken må endres og at det må røskes opp innen Plan- og bygningsetateten.

– Hvordan vil du oppsummere åtte år med rødgrønt?

– Ekstremt mye prat og dertil lite handling. De handlingene som er gjennomført, har vært til det dårligere. Det må røskes opp ordentlig, for byen er på vei ut stupet. Boligsalget går litt tregt akkurat nå, men til våren kommer rekylen. Vi må rigge oss mens vi har tid. Det må overreguleres der folk vil bo, og både småhusplanen og leilighetsnormen må endres.

Eiendomsutvikler Terje Tinholt. (Foto: Fartein Rudjord)

Tinholt er særlig fornøyd med MDGs tilbakeslag.

– Det er kanskje den største seieren her, for de har rotet det ekstra mye til. De har mye gode ideer, men fremgangsmåten har vært feil. Det har velgerne nå slått fast.

Lykkerus

Skogeier og Høyre-mann Anders Kiær, kjent som Norges største private grunneier, er strålende fornøyd med de foreløpige tallene. I Ap-styrte Rendalen kommune, der han er ordførerkandidat for Høyre, går partiet frem syv prosentpoeng til 12 prosent.

Anders Kiær har tidligere vært leder for Nord-Trøndelag Høyre og sentralstyremedlem i partiet. Nå er han ordførerkandidat for Rendalen kommune i Innlandet. (Foto: Ole Morten Melgård)

– Det må vel være fordi vi er så fantastiske, tror du ikke det? Vi har litt lykkerus her nå. Vi har fått inn to representanter, som var målet vårt. Skulle vi fått enda flere, måtte det vært jordskjelv og alt annet på en gang.

– Hva har gått galt for de rødgrønne for landet sett under ett?

– Hvis vi ser på MDG, tenker jeg at partiet er for ensidig fokusert på miljø, og nå er det tøffere tider for folk flest med høy inflasjon og økte renter. Jeg tenker at en helhetlig og trygg økonomisk politikk er veldig viktig. Det er det som danner grunnlaget for alt vi driver med, sier Kiær.

Han tror også de mange sakene fra sentralt hold, om alt fra pendlerboliger til habilitet, har vært ødeleggende.

– Jeg tror mange føler at det er for stor avstand mellom den vanlige velger og politikerne de har valgt, sier Kiær.

– Er Høyre garantisten for at folk har en trygg økonomi?

– Jeg tror Høyre, som er et typisk næringsparti, har det som grunnleggende ryggmargsrefleks at man skal husholdere med de midlene man har, og særlig når situasjonen er slik som nå.

– Ting kan snu

– Jeg er fornøyd så langt, men det spørs om det går veien. Trondheim er jo en ganske rød by, nesten bare offentlig ansatte, smiler Bunnpris-eier Christian Lykke.

– Jeg har levd 20 år med Ap og det har gått greit, sier Trondheim Høyres største private giver Christian Lykke. (Foto: Per Thrana)

Høyre-mannen er Trondheim Høyres største private giver, med et bidrag på 100.000 kroner denne valgkampen.

– Jeg ga vel penger fordi jeg tenkte at de hadde en god sjanse denne gangen, men jeg har støttet dem også de gangene de ikke har hatt en sjanse. Og så er det ingen hemmelighet at jeg er arvelig belastet, vi har jo stemt Høyre siden 1884.

Lykke er oldebarn av Ivar Lykke, som var statsminister for Høyre på 1920-tallet.

– Sist Høyre ble større enn Arbeiderpartiet var partiet ledet av oldefaren min. Men han gjorde tidenes dårligste valg for Høyre noen år etterpå, så ting kan snu.

Lykke mener han skal kunne leve med et valgnederlag, selv om han håper Høyre skal få makten og gjøre noe med eiendomsskatten.

– Arbeiderpartiet har godt voksne folk, så jeg har ingen problemer med dem. Jeg har levd 20 år med Ap og det har gått greit. Men det er Norges dyreste kommune når det gjelder eiendomsskatt, så de har kanskje finansiert mange gode saker istedenfor å gjøre nødvendige prioriteringer.

Kaffe på Løkka

Jan Petter Sissener gleder seg særlig over MDGs tilbakeslag i Oslo. Han mener partiet har spilt altfor hardt på klimaendringene, og at folk er lei forslag om ulike forbud, endringer og hindringer.

– Jeg tror man kan tone det litt ned og bekymre seg over ting man kan gjøre noe med, istedenfor å snu opp ned på livet til alle mulige mennesker. Som Oslo-borger med to-tre barn og full jobb er du helt avhengig av bilen. Det er ikke alle som bor barnløse på Grünerløkka og drikker kaffe hele dagen. MDG er blitt for ekstreme.

– Er Høyre så fantastisk?

– Mitt svar er følgende: Høyre er veldig mye bedre enn alternativet. Er Høyre perfekt? Nei. Må de rydde opp internt og eksternt? Absolutt. Erna kan ikke bare sitte stille to år til. Her trengs et helt nytt skattesystem, sier Sissener, som støttet Senterpartiet ved forrige stortingsvalg.

Jan Bøhler meldte overgang til Trygve Slagsvold Vedums parti. Her er de før valget i 2021. (Foto: Gorm Kallestad/NTB)

– Hva med ditt elskede Senterparti?

– Jeg er ikke forelsket i Sp, jeg er forelsket i Jan Bøhler, som jeg inderlig håpet skulle komme på tinget. Det er få politikere, om noen, som kan integrasjonspolitikk bedre enn han. Integreringen har feilet fullstendig, så der må det gjøres noen ordentlige kraftgrep.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.