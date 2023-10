Artikkelen fortsetter under annonsen

Det kommer frem i et brev Statsministerens kontor sendte til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i dag.

I brevet presiserer SMK flere ganger at det er Erna Solberg selv, og ikke Statsministerens kontor, som var ansvarlig for å sikre hennes habilitet:

«Statsministerens kontor har verken myndighet til eller ansvar for å påse eller kontrollere at statsministerens ektefelle selger aksjer. Videre vil det uansett være den enkelte politikers ansvar å ivareta egen habilitet.»

I svaret til kontrollkomiteen lister SMK likevel opp en rekke advarsler som ble gitt før Erna Solberg tiltrådte som statsminister, høsten 2013.

«Det ble avholdt et møte mellom embetsverket på Statsministerens kontor og Sindre Finnes tidlig i oktober 2013 for blant annet å avklare forhold som kunne ha betydning for påtroppende statsministers habilitet», skriver SMK til kontrollkomiteen.

Solberg forsikret SMK

Flere ganger forsøkte embetsverket å advare Solberg om hvordan mannens aksjehandel kunne ramme henne selv, ved å gjøre henne inhabil i saker som statsminister.

11. oktober skrev SMK et notat som advarte om at Finnes' aksjehandel er problematisk, fordi det «vil etter vårt syn skape utfordringer for påtroppende statsminister».

Dersom Finnes likevel skulle fortsette med aktive handler i aksjemarkedet, burde det gjøres en rettslig vurdering, mente SMK, ved at både Finansdepartementet og eventuelt Lovavdelingen kobles inn for å gi sin bistand.

Rett etterpå var embetsverket i muntlig dialog med Finnes, der de fikk flere opplysninger om hans eksponering i enkeltselskaper. Basert på dette kom SMK med en ny, konkret advarsel om ni børsnoterte selskaper som Solberg burde være «spesielt oppmerksom på».

Den listen inkluderer Norsk Hydro, et selskap Solberg senere involverte seg direkte i mens ektemannen eide aksjer.

DN har i flere uker forsøkt å komme til bunns i hvorfor SMKs advarsler ikke ble fulgt videre opp. Nå viser opplysninger fra SMK at Erna Solberg selv ga en forsikring – som førte til at de anbefalte rettslige avklaringen ble avlyst.

– Etter at notatet var overlevert, fikk SMK muntlig tilbakemelding fra Erna Solberg om at Finnes ikke ville fortsette med kortsiktig aksjehandel. Derfor var det heller ikke behov for å forelegge de rettslige problemstillingene for Finansdepartementet og eventuelt også Lovavdelingen, skriver SMKs kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse til DN.

Dette poenget viser SMK også til i sitt svar til kontrollkomiteen. Her slås det fast at Erna Solberg informerte SMK om at Sindre Finnes var innforstått med at han ikke kunne fortsette med kortsiktig aksjehandel etter at hun tiltrådte som statsminister.

«Gitt denne opplysningen var det etter Statsministerens kontor sin vurdering ikke behov for veiledning fra Finansdepartementet eller Lovavdelingen knytte til habilitetsutfordringer slik aksjehandel kunne gi»

Gir Solberg ansvar

Erna Solberg har i flere intervjuer trukket inn Statsministerens kontor på spørsmål om hennes egne habilitetsvurderinger.

– Jeg har aldri meldt meg inhabil som følge av Sindres aksjeeierskap. Det er fordi jeg har trodd at jeg og SMK visste nok om hvor han hadde aksjer til å vurdere min habilitet eller be om ytterligere informasjon for å vurdere habiliteten, sa Solberg på sin pressekonferanse om saken 15. september.

Etter pressekonferansen spurte DN om hun på noe tidspunkt hadde bedt ektemannen om å oppgi hvilke aksjer han eide. Nok en gang trakk Solberg inn SMK.

– Det ba vi om at SMK skulle ha, og at vi skulle vite om det var endringer i aksjer. Han visste utmerket godt at dette var for at jeg skulle kunne vurdere habilitet.

I brevet til kontrollkomiteen avviser SMK kontant at de har hatt et ansvar for å følge opp Sindre Finnes' aksjer.

«Statsministerens kontor har verken myndighet til eller ansvar for å påse eller kontrollere at statsministerens ektefelle selger aksjer. Videre vil det uansett være den enkelte politikers ansvar å ivareta egen habilitet».

I svaret til kontrollkomiteen siterer SMK det samme avsnittet fra håndbok for politisk ledelse to ganger. Her slås det fast at en ektefelles handel med finansielle instrumenter må «likestilles med disposisjoner foretatt av medarbeideren selv.»

SMK sier de ikke har funnet noen skriftlige vurderinger av Solbergs habilitet i forbindelse med Finnes' aksjekjøp, men påpeker at det heller ikke er noe krav at habilitetsvurderinger må gjøres skriftlig.

«Det kan derfor ikke utelukkes at Statsministerens kontor kan ha bistått daværende statsminister Solberg med muntlig rådgivning knyttes til Finnes' verdipapirer.»

DN har også spurt Solberg om hun noen gang fikk utarbeidet slike vurderinger.

– Det er en naturlig og selvsagt del av det å sitte i regjering, men de færreste habilitetsvurderinger gjøres skriftlig. Jeg kan ikke gi en uttømmende liste over tidspunkt og saker hvor jeg vurderte min habilitet som statsminister, men jeg kan nevne at jeg for eksempel var inhabil i saker om oppdrett på grunn av min søsters roller i Marine Harvest og Norsk Sjømatråd, og i saker om SAS på grunn av min andre søster og svoger som jobbet der. Jeg har aldri meldt meg inhabil som følge av Sindres aksjeeierskap, svarer Solberg via sin pressesjef.