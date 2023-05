Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er absolutt på høyt tid at regjeringens tilrettelegging for sirkulærøkonomi raskt går over fra masse prat og mange fagre løfter til konkret handling og nye grep som kan utgjøre en forskjell, sier politisk rådgiver i miljøbevegelsen Framtiden i våre hender (FIVH), Åsa Paaske Gulbrandsen, til Nationen.

LO, NHO og FIVH peker på at dagens lovverk gjør det unødvendig tungvint å drive en gjenbruksbutikk i dag. Det er blant annet krav om løyvesøknad for ansatte og krav om tidkrevende protokollføring av varer.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) svarer at regjeringen også vil ha fortgang i denne omstillingen.

– Vi kommer mest sannsynlig til å legge frem forslag til en ny måte å regulere brukthandelen på i løpet av sommeren, sier næringsministeren til avisen.

