Mandag la regjeringen frem et lovforslag med nye krav til andelen kvinnelige styrerepresentanter i private selskap.

– Likestilling og mangfold i næringslivet kan skape mer innovasjon, bedre arbeidsmiljø, smartere beslutninger og økt verdiskaping. Skal vi lykkes med omstillingen må vi slippe alle gode krefter til. Mange jobber aktivt for å få bedre kjønnsbalansen i styrerommene, men utviklingen går dessverre alt for sakte, sa næringsminister Jan Christian Vestre da han mandag la frem regjeringens lovforslag om bedre kjønnsbalanse i styrer.

Fra og med neste år begynner innfasingen av reglene som i skal sikre minst 40 prosent kjønnsbalanse i styrene til omtrent 8.000 selskaper. Deretter vil reglene utvides årlig frem til 2028, og til slutt omfatte omtrent 20.000 selskaper.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mener kvinneandelen i norske styrerom må opp. Mandag presenterte han regjeringens lovforslag.

Symbolpolitikk

I dag gjelder disse kravene for allmennaksjeselskaper (ASA) og de fleste offentlig eide selskaper. Regjeringen vil nå at slike krav også skal gjelde aksjeselskaper som har mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter eller flere enn 30 ansatte.

Leder i den liberale tankesmien Civita, Kristin Clemet, skriver på Twitter at kvinnekravet er en «utrolig avsporing». Og hun mener det tar fokuset bort fra andre viktige likestillingsspørsmål.

– Vi har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Blant annet får vi en stadig høyere kvinneandel i skolen. Dersom vi får en utvikling der barn kun møter kvinner i klasserommet, har det mer alvorlige konsekvenser enn at det er for få kvinner i styrerommene. Dette er noe det er vanskelig å gjøre noe med. Men istedenfor å gjøre noe med sine egne institusjoner velger regjeringen å skyve ansvaret på andre ved å legge seg opp i kvinneandelen i aksjeselskaper, sier Clemet til DN.

Hun beskriver lovforslaget som en enkel form for symbolpolitikk.

Treg utvikling

Andelen kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskaper har økt med omtrent 3 prosent de siste 14 årene, ifølge tall fra SSB. I 2023 ligger andelen på 19,3 prosent.

– Dette har vi snakket om i Norge i lang tid, men vi ser dessverre at utviklingen går for sakte, sier næringsministeren til NTB.

Kristin Clemet mener derimot at det er andre utviklingstrekk regjeringen heller burde korrigere.

– Dette gjelder for eksempel problemet med et kjønnsdelt arbeidsmarked. Noen yrker utvikler seg til å bli rene kvinneyrker. Hvis man vil gjøre noe med det, krever det en enorm innsats. Når regjeringen velger å bruke denne innsatsen på symbolpolitikk, risikerer man at likestillingen går enda saktere.

Sivert Bjørnstad (Frp) sier til NTB at Frp er enige i målet om at flere kvinner bør bli styremedlemmer, men er sterkt uenige i virkemiddelet Vestre foreslår for å nå målet.

Frp: – Gjør livet vanskeligere for næringslivet

Lovforslaget er utarbeidet gjennom tett samarbeid med NHO og LO.

– Norge blir det første landet i verden som tar dette skrittet. Det syns jeg vi skal være stolte av, sier Vestre.

Når forslaget skal stemmes over, kan han ikke regne med støtte fra opposisjonspartiet Frp.

– Igjen kommer regjeringen med forslag som byråkratiserer og som gjør livet vanskeligere for næringslivet, sier Frps næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad til NTB.

Ifølge SSB-tall fra 2019, har 7 av 10 aksjeselskaper styrer som kun består av menn.