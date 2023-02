Artikkelen fortsetter under annonsen

– Rapporten vår er dessverre dystrere i år, ja. Det er storkrig i Europa. Russland viser vilje til å påføre et naboland vold og er villige til å ta enorme tap. Vi har ikke sett noe tilsvarende i Europa siden annen verdenskrig. Vår nabo i øst blir mer autoritær og militarisert, det påvirker trusselen også mot Norge.

Assisterende sjef Lars Nordrum i Etteretningstjenesten sitter i det eneste rommet i hovedkvarteret på Lutvann som det er lov å fotografere og gjøre opptak i. Anledningen er mandagens fremleggelse av E-tjenestens årlige sikkerhetsvurdering. Den handler naturlig nok mest om den pågående trusselen fra Russland, men Kina figurerer som en mektigere fare på sikt, i tråd med USA og Natos vurdering.

Bare toppen av isfjellet

Så hvor skal en begynne i all dysterheten? Med det vi ikke ser, men som Nordrum vet foregår: Forsøkene på å stjele verdifulle hemmeligheter fra bedrifter og myndigheter.

Assisterende etterretningssjef Lars Nordrum ser stadige forsøk fra Russland på å omgå sanksjonsregimet via Norge. (Foto: Elin Høyland) Mer...

– Russland og Kina forsøker å stjele hemmeligheter hele tiden. Her må vi innse at vi trolig bare avdekker toppen av isfjellet, sier Nordrum.

De to eneste cyberoperasjonene fra fremmede makter som Norge offentlig har utpekt gjerningslandene bak, er datainnbruddene på Stortinget i 2020 og 2021. Men ifølge Nordrum er det etter krigsutbruddet enda viktigere for Russland å tilegne seg informasjon ulovlig.

– Det er krevende for Russland å ruste opp igjen av to årsaker. Økonomien er svært dårlig, men sanksjonene hindrer også Russland å skaffe teknologi, som enkelte våpensystemer er helt avhengig av. Når disse komponentene ikke er tilgjengelige, må de skaffe dem fordekt, sier han.

Det har allerede skjedd. I rapporten som ble offentliggjort mandag skriver E-tjenesten at «Russiske anskaffelsesnettverk viser tilpasningsdyktighet i omgåelse av Vestens sanksjonsregime og eksportkontrollregelverk, og russiske etterretnings- og sikkerhetsorganisasjoner er involvert i virksomheten. I Norge er produsenter av maritim teknologi og sensorteknologi blant virksomhetene som er spesielt utsatt for russiske anskaffelsesforsøk.»

Trykket øker

– Det finnes konkrete eksempler på at det er skjedd, sier Nordrum.

– Av hva da?



– Du må spørre tollvesen og PST om konkrete saker på norsk jord. Men trenden er klar, etterretningstrykket tiltar.

Rapporten slår også fast at «kinesiske aktører viser særlig interesse for høyteknologi og har de siste årene lykkes i å kompromittere norske mål.»

– Det stemmer. Det er Kina og Russland som skiller seg ut på cyberområdet. Det er mye vi oppdager, men trolig også mye vi ikke klarer å avdekke, sier Nordrum.

Men hva omfanget er og hvor alvorlig spionasjen fra Russland og Kina har vært, vil ikke han ikke gå inn på.

– Skadeomfang og håndtering er det Nasjonal sikkerhetsmyndighet som tar seg av. Vi prøver å avdekke hvem som står bak. Men det er enda viktigere enn før at bedrifter og andre iverksetter tiltak for å sikre systemene sine, sier Nordrum.

Assisterende etterretningssjef Lars Nordrum (fra venstre), sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Beate Gangås og sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Sofie Nystrøm under pressekonferansen om trussel- og risikovurderinger i Norge. (Foto: Fredrik Varfjell) Mer...

Sivile skip brukes

E-tjenesten mener kapasiteten på russisk etterretningsside fortsatt er stor, og en del innrettes mot Norge:

«Tjenestene er tilpasningsdyktige og har store ressurser. De bedriver etterretningsinnhenting i det digitale rom og fra verdensrommet, bakken, luften og havet – der de også bruker sivile skip til etterretningsoperasjoner,» står det i rapporten.

Som DN har omtalt flere ganger er Norge eneste land i Europa uten havneforbud for russiske fiskefartøyer. Som e-tjenesten skriver: «Sivile skip har unik adgang i norske nærområder, og det kan være krevende å avdekke om de utfører etterretningsaktivitet i tillegg til legitim virksomhet.»

– Vi må ikke se oss blind på om et skip er malt i militære farger eller ikke. Russland vil bruke alle statens virkemidler, sivile som militære, til å nå sine mål. I det ligger det også at sivile skip kan bli utnyttet til militære- eller etterretningsmål. Dette følger vi selvfølgelig med på. Vi har blant annet en betydelig innsats fra Norge og allierte for å beskytte energiinfrastruktur.

– Gjør det norske unntaket fra EUs havneforbud det vanskeligere for dere å beskytte Norge?



– Russiske fartøyer til kai i Norge er PSTs ansvar. Vi følger med på dem til havs.

Russerne redusert på Kola

E-tjenesten skriver at «norske nærområder vil preges av et vedvarende konfliktpotensial.» Det er ikke lenger slik at Norge ses på som særskilt annerledes enn andre vestlige land: «Et ustabilt Russland betyr også at russiske beslutningsprosesser som angår Norge og norske nærområder blir mindre forutsigbare. I Moskva blir Norge i større grad ansett som del av et vestlig og aggressivt kollektiv, og i mindre grad som et naboland Russland har sammenfallende interesser med.»

Akkurat nå er den russiske landmakten på Kola, rett over grensen fra Norge, vesentlig redusert. Bare en femtedel av materiell og personell er igjen der etter at de ble beordret til Ukraina-krigen. Og halvparten av de som dro er borte. Men til sjøs og i luften er styrkene som før. Det er de som beskytter de strategiske atomvåpnene på Kola.

– Vi ser at Russland gjennom hele krigen har vært ganske avmålte i sin opptreden i nord, nettopp for å unngå en spredning av konflikten. De har mer enn nok med å hanskes med Ukraina og lykkes ikke der, sier Nordrum.

Men på sikt kan det endres.

Mer uforutsigbarhet

– Når Russlands konvensjonelle styrker er så svekket, betyr det at de strategiske styrkene på Kola blir viktigere. De lener seg stadig mer på sine atomvåpen for å opprettholde sin avskrekking mot Vesten. Det, kombinert med mindre samarbeid i nord, gjør at begge sider frykter økt spenning i nord. Vi kan ikke lenger ta det for gitt at vi vil ha lavspenning i våre nærområder, sier Nordrum.

– Hva kan skje?

– Russland har tatt et bevisst og varig valg vekk fra Vesten. De bygger ned sin diplomatiske tilstedeværelse, beslutningsprosessene fattes nærmere Putin og lenger fra eksperter på fagområdet. Det kan gi mer uforutsigbare beslutninger og mindre forståelse for Norge.