NHO-sjefen om kraftstriden: – På et eller annet tidspunkt vil vi krangle om hvem som har æren for kablene

Ole Erik Almlid er bekymret for at norsk politikk skal kappes om å være mest EØS-kritiske. Han gir full støtte til Jonas Gahr Støre og Terje Aasland for å ta kampen om tre direktiver nå.