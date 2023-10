Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig som statsminister Jonas Gahr Støre presenterte sine nye statsråder mandag formiddag, ble det også klart at Olje- og energidepartementet bytter navn.

Fra og med 1. januar 2023 skal departementet hete kun Energidepartementet.

Samtidig som departementet bytter navn, vil tittelen for statsråden som bestyrer Energidepartementet endres fra olje- og energiminister til energiminister.

Terje Aasland (Ap) skal fortsette som statsråd for departementet.

– En stadig større del av vår energi kommer fra nye energikilder som vind, sol, vann og andre energiformer. Vi står midt oppe i den grønne omstillingen, og utviklingen med mer fornybar energi vil fortsette i tiden fremover. Det tilsier at navnet på departementet som har energipolitikken ikke bør fremheve noen energikilder særskilt. Men Energidepartementet vil få akkurat det samme ansvarsområdet som Olje- og energidepartementet har i dag, sier Støre.