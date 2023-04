Artikkelen fortsetter under annonsen

Det blåste opp til en aldri så liten storm i desember i fjor da Skatteutvalget ledet av NTNU-professor Ragnar Torvik la frem sine vurderinger om skattesystemet i Norge.

I tillegg til forslagene om arveavgift, lik moms på nesten alt og avvikling av taxfree, for å nevne noen, foreslo utvalget også en boligskatt som går ut på at én prosent av boligens formuesverdi skal legges til i inntekten og at det skal betales 22 prosent skatt av den summen. Rentefradraget ble ikke rørt, men forslaget ble likevel møtt med kritikk fra flere hold.

Det er imidlertid ikke bare kritiske røster. I separate høringssvar gir både Norges Bank og Finanstilsynet støtte til forslaget om boligskatten.

– Det vil dempe incentivene til å ta opp mye gjeld på egen bolig. Skatteendringene kan bidra til å redusere gjeld og boligpriser og dermed dempe sårbarheten i det finansielle systemet, skriver visesentralbanksjef Pål Longva.

Skatteutvalgets forslag til ny boligbeskatning Innføre skatt på fordelen ved bruk av egen bolig. Denne skal tilsvare netto leieinntekter av skattyters bruk av boligen. Skatten skal fases inn over noe tid, slik at det gis tid til tilpasning. I startfasen foreslår utvalget derfor at leieverdien settes til én prosent formuesverdien, med en skattesats på 22 prosent. Foreslås fullt innfaset i løpet av fem til ti år.

Den nye boligskatten vil utgjøre 11.000 kroner i året for en bolig verdsatt til fem millioner kroner, og 22.000 kroner i året for en bolig med ti millioner i beregnet markedsverdi.

Skatten kan innføres i tillegg til dagens kommunale eiendomsskatt, ifølge utvalgets flertall.

Eiendomsskatten som er betalt for en boligeiendom bør være fradragsberettiget i inntektsskattegrunnlaget for den samme boligeiendommen, ifølge Skatteutvalget.

En ny botidsmodell for gevinstbeskatning ved salg av egen bolig skal beregnes ut fra hvor mye man har brukt boligen selv siste fem år for å unngå at man tilpasser seg for å oppnå skattefri gevinst. Gevinster ved salg av reelle primærboliger blir dermed fortsatt skjermet. Gevinsten er i dag skattefri hvis du har bodd i boligen 12 av de siste 24 månedene.

Skattefritaket for langtidsutleie av inntil halvparten av egen bolig oppheves. Man skal da slippe å skatte for formuesverdien av utleiedelen.

Bunnfradraget på 10.000 kroner ved korttidsutleie av egen bolig fjernes. I dag kan man ha skattefrie leieinntekter på inntil 10.000 kroner årlig.

Dokumentavgiften bør fjernes, mener utvalgets flertall. Hvis den beholdes bør den utvides til å gjelde alle boligtyper, det vil si også borettslag og aksjeleiligheter.

Fradraget for gjeldsrenter opprettholdes hvis forslaget til skatt på leieverdien av egen bolig og fritidsbolig og skatt på utleieinntekter gjennomføres. Hvis forslagene ikke gjennomføres anbefaler utvalget at fradraget for gjeldsrenter begrenses.

Bunnfradraget i eiendomsskatten fjernes.

En favorisering

Effekten av de samlede skatteendringene utvalget foreslår er usikker. Mens boligbeskatningen isolert sett skjerpes, foreslo utvalget andre endringer som trekker i motsatt retning, som lavere inntektsskatt og redusert skattesats på formue.

Utvalget foreslo også å fjerne skattefritaket for utleieinntekter fra primærboliger, i tillegg til å fjerne dokumentavgiften som i dag er på 2,5 prosent av salgsverdien.

Som DN har omtalt tidligere gir verdsettelsesrabatten for bolig store utslag. En gjennomgang av de 50 dyreste eiendomsomsetningene i Oslo de siste fire årene viste at noen av de dyreste boligene fikk over 70 prosent i rabatt.

Som argumentasjon for å gi sin støtte til forslaget om boligskatt skriver Norges Bank at den høye gjelden i mange husholdninger anses å være den viktigste sårbarheten i det norske finansielle systemet.

– Fordelaktig beskatning av egen bolig har bidratt til at mange eier sin egen bolig i Norge, men har også bidratt til høy gjeld i mange husholdninger, skriver Longva.

Finanstilsynet kommer med lignende argumenter og støtter utvalgets vurderinger om at dagens regler dermed bidrar til å favorisere boliginvesteringer, noe som igjen fører til høyere boligpriser og gjør det vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet.

– Mangelfull beskatning av bolig medfører at avkastningskravet for bolig blir lavere enn for andre investeringsobjekter. Et skattesystem som bidrar til høye boligpriser, bidrar også til høye låneopptak, som isolert sett svekker grunnlaget for finansiell stabilitet, heter det i tilsynets høringssvar.

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen gikk på sin side hardt ut mot forslaget i et leserinnlegg i DN på slutten av fjoråret.

«Dette er «gammel vin» som ikke smaker bedre nå enn da denne skatten ble avviklet i 2005», skrev Olsen.

Bransjeorganisasjonen Eiendom Norge mente Torvik-utvalgets skatteforslag ville føre til økte klasseforskjeller, og oppfordret til å legge boligskatteforslaget «i skuffen».

Må skje gradvis

Finansnæringens Hovedorganisasjon Finans Norge viser til at utvalgets forslag innebærer en betydelig omlegging av skattesystemet rundt husholdningenes største formuesobjekter. Finans Norge mener at konsekvensene av forslaget bør utredes nærmere før det innføres.

Videre påpeker organisasjonen at en eventuell gjennomføring må skje gradvis og forutsigbart for å unngå «utilsiktede brå skift i eiendomsmarkedet».

– Den største delen av bankenes balanser er knyttet opp i finansiering av husholdningenes boligformue, og en vesentlig del av denne har bankene i sin tur finansiert gjennom utstedelse av boligkredittobligasjoner. Gradvise innføring av endringer over tid kan dempe risikoen for kraftige virkninger på kort sikt, skriver Finans Norge-sjef Kari O. Moen i høringssvaret.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) skriver i sitt høringssvar at den er enig i at skattefordelene for egen bolig og fritidseiendom gradvis må reduseres. I likhet med Finans Norge mener NHO at det må gjøres en nærmere vurdering av konsekvensene av forslagene, både for de som eier bolig, de som vil inn på boligmarkedet og de som leier.

– Vi vil understreke at det er viktig for skattyterne som har gjort sine boliginvesteringer under gjeldende skatteregler, at endringene innføres over lang tid og fortrinnsvis er bredt politisk forankret for å sikre stabilitet, skriver NHO.

Redusert rentefradrag «nest beste»

NHO viser til at skattefavoriseringen av bolig har mange konsekvenser, og nevner blant annet tapte inntekter for staten og overinvestering på bekostning av investeringer i næringsvirksomhet, som videre bidrar til høy boligpris- og gjeldsvekst.

I likhet med Torvik-utvalget mener NHO at den beste løsningen er å skattlegge inntekten av egen bolig.

– Vi støtter utvalget i at fradraget for gjeldsrenter likevel bør avgrenses som en nest beste løsning dersom dette ikke følges opp, skriver NHO.

Utredningen ble sendt på høring i desember i fjor og har frist 15. april i år.