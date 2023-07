Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres

Det får NRK bekreftet i etterkant av møtet som nettopp er avsluttet.

Venstres Grunde Almeland er valgt til saksordfører for saken.

– Det er på sin plass at kontrollkomiteen oppretter sak, sier Venstres Grunde Almeland, som er valgt til saksordfører for saken.

– Jeg tror veldig mange har vanskelig for å forstå rekken av brudd på helt grunnleggende regler, som vi har sett fra regjeringen denne sommeren. Det er avgjørende for tilliten til politikere at vi går grundig inn i dette. Både for å se på hva som konkret har skjedd, men også for å lære. Slike regelbrudd skal ikke skje, sier Almeland.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget møttes torsdag for å diskutere habilitetssakene rundt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Det var ventet at de ville opprette en kontrollsak. I forkant av møtet har det vært et tema om hvorvidt saken også skal omfatte tidligere regjeringer, og gå tilbake i tid.

– Grunnen til at saken blir opprettet, er de tre tilfellene vi har sett fra denne regjeringen. Men hvis partier har spørsmål som går lenger tilbake i tid som de synes er relevante, så har de anledning til å stille slike spørsmål, sier Almeland til NTB.