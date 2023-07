Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi mener det er grunn til å åpne kontrollsak mot statsrådene Tonje Brenna, Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe. Og vi ønsker å behandle dette som én samlet sak fordi alle tilfellene handler om regjeringen Støres håndtering av habilitetsreglene, sier kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) til NRK.

Venstre og Fremskrittspartiet er enig, og dermed er det flertall for en kontrollsak, skriver NRK.

Brenna har beklaget at hun har brutt habilitetsreglene, men Ap-nestlederen fortsetter som kunnskapsminister. Kulturminister Trettebergstuen trakk seg for sine regelbrudd, det samme gjorde Sp-nestleder og forsknings- og høyere utdanningsminister Borten Moe.

Frode Jacobsen, som er ett av Aps to medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier at partiet ikke har konkludert ennå.

