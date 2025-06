Ny regjeringsperiode kan glippe for Solberg: – Ingen kan anklage meg for å ha tatt dette for gitt

På to år har Høyre gått fra over 30 prosents oppslutning til 13,9 på verste enkeltmåling. Nå går Erna Solberg i rette med dem som anklager henne for å ligne for mye på Ap-regjeringen.