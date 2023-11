Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag ble det klart at Økokrim ikke åpner etterforskning av Erna Solberg og Sindre Finnes, etter sistnevntes omfattende aksjehandel mens Solberg var statsminister.

Venstres Grunde Almeland sier at han tar beslutningen til etterretning.

– Selv om Økokrims undersøkelser av Solberg er av stor offentlig interesse, har det likevel mindre å si for kontrollkomiteens videre arbeid med habilitetsproblematikken. Økokrim har kun vurdert om det har foregått straffbar innsidehandel, mens vår jobb som kontrollkomité er å se på i hvor stort omfang Sindre Finnes sine aksjekjøp har gjort Erna Solberg inhabil i saker i regjering. Vi kommer til å fortsette som før med vårt arbeid med å undersøke omfanget av Solbergs inhabilitet som tidligere statsminister, uavhengig av dagens avgjørelse, sier han.

Leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Peter Frølich (H), sier komiteens arbeid ikke påvirkes av beslutningen.

– For Høyres del vil kontrollkomiteens undersøkelser fortsatt konsentrere seg om regjeringens rutiner for habilitetsvurderinger. De eventuelle strafferettslige sidene av sakene er politiets ansvar, og ikke noe komiteen tar stilling til, sier han.

Seher Aydar, medlem kontrollkomiteen for Rødt, sier at det fortsatt er en alvorlig sak.

– Dette bety ikke en frifinnelse fra de mest alvorlige habilitetsbruddene Solberg begikk som statsminister, siden habilitetssaken ikke er Økokrim sin anliggende.

– Sakens kjerne er at Solberg var inhabil i en rekke saker mens hun var statsminister, og omfanget gjør dette til den største politiske skandalen i norsk politikk i nyere tid.

Grave dypere

Nå venter en omfattende høringsrunde i Stortinget førstkommende tirsdag. Solberg skal selv møte for kontrollkomiteen.

– Førstkommende tirsdag vil Venstre og de andre partiene på Stortinget få muligheten til å grave dypere i Solberg og de øvrige statsrådene sine habilitetssaker. Det arbeidet påvirkes ikke av Økokrims beslutning i dag. For Venstre sin del vil vi forsøke å få så mange opplysninger som mulig på bordet før vi forhåpentligvis skal konkludere i alle disse sakene før jul, sier Almeland.

