– Jeg har ikke noe vennskapsforhold til utenriksminister Anniken Huitfeldt eller er i hennes omgangskrets. Jeg har imidlertid tidligere samarbeidet med Huitfeldt ved flere anledninger i den fireårsperioden jeg var statssekretær i Justisdepartementet (2009–2013) og hun hadde ulike statsrådsposter, skriver Lønseth i en uttalelse om Huitfeldt-saken.

Han erklærte seg onsdag inhabil i tilfelle saken skulle komme på Økokrims bord.

