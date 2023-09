Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi kan opplyse om at Økokrim kommer med en beslutning om det åpnes etterforskning mot utenriksministeren eller ikke, i løpet av morgendagen eller fredag, skriver Økokrim i en epost til DN.

TV 2 skriver onsdag at Huitfeldt brått har valgt å forlenge sitt utenlandsopphold i Latvias hovedstad Riga. Det opplyser Utenriksdepartementet til kanalen.

Huitfeldt skulle i morgen, torsdag, deltatt på en rundebordskonferanse på Ullevål stadion med kronprins Haakon og prins Ali av Jordan i regi Norges Fotballforbund. Der skulle de diskutert kvinnefotball i Midtøsten. Dette er nå avlyst.

Måten Økokrim så langt har kommunisert om Huitfeldt-saken har møtt reaksjoner i juridiske miljøer.

Presiserte uttalelse

Utenriksministeren beklaget forrige onsdag at ektemannen Ola Flem har investert i flere selskaper hun har vært involvert i som statsråd, slik at hun var inhabil. Hun avviser å ha delt kursdrivende informasjon med ektemannen.

Fire timer etter at utenriksministeren selv gikk ut med saken i VG, uttalte Økokrim at påtalemyndigheten mente opplysningene om aksjehandlene ikke ga «grunnlag for å vurdere spørsmål knyttet til innsidehandel». I flere medier ble uttalelsen tolket som at en etterforskning var uaktuell.

Advokat og tidligere Økokrim-direktør Erling Grimstad uttaler til NRK onsdag kveld:

– Det som forundrer meg, er at de tok en avgjørelse så raskt om at de ikke skulle starte etterforskning av saken.

Økokrim presiserte torsdag i forrige at det «vurderer tilgjengelig informasjon fortløpende», og vil foreta «enkelte undersøkelser av tilgjengelig informasjon».

DN har onsdag spurt om status for disse undersøkelsene så langt, og nå viser Økokrim til den kommende etterforskningsbeslutningen som kan ventes innen to dager.

Huitfeldts ektemanns advokat har ikke besvart DNs spørsmål om hvorvidt de har hatt noe kontakt med Økokrim.

Økokrim-sjef Pål Lønseth har tidlig erklært seg inhabil i Huitfeldt-saken.

Flere jusprofessorer mener sakene til Huitfeldt og Ola Borten Moe, som gikk av som forsknings- og utdanningsminister i august, er for like til at Økokrim kan vurdere dem så forskjellig. Borten Moe er for tiden under etterforskning.

«Kraftig» forskjellsbehandling

BI-professor Morten Kinander sa tirsdag til DN at Økokrim ikke bare har grunnlag for, men trolig også en plikt til å iverksette etterforskning av Huitfeldt og ektemannen.

– Terskelen for at plikten til å etterforske blir utløst, er ganske lav. Det er ikke noe Økokrim står helt fritt til å vurdere. Slik sakene står nå, er disse sakene for like til at de kan forskjellsbehandles så kraftig. Det er uheldig, og kan skape mistanke om at politiske vurderinger ligger bak, sier Kinander.

Professor Morten Kinander ved BI.

Norske politimyndigheter kan ifølge straffeprosesslovens paragraf 224 ha plikt til å etterforske ved «rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold». Kinander mener den terskelen etter all sannsynlighet er oppfylt.

Også Jon Petter Rui, professor ved rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, mener mye taler for at Økokrim har fått rimelig grunn til å åpne etterforskning.