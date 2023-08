Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag ble det kjent at Huitfeldt kan ha vært inhabil i saker på grunn av ektemannens aksjekjøp. Ektemannen har kjøpt og solgt aksjer, inkludert aksjer i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, mens Huitfeldt har vært utenriksminister.

- Slik saken er opplyst i media, omhandler informasjonen spørsmål om feil knyttet til utenriksministerens habilitet i saker som det ikke er grunn for Økokrim å kommentere, skriver assisterende sjef Økokrim, Inge Svae-Grotli i en pressemelding

- Det er så langt ikke fremkommet opplysninger som gir Økokrim grunnlag for å vurdere spørsmål knyttet til innsidehandel, skriver Inge Svae-Grotli videre.

Økokrim-sjef er inhabil

Kort tid før meldte Økokrim-sjef Pål Lønseth at han er inhabil når påtalemyndigheten skal vurdere om det skal åpnes etterforskning mot utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Lønseth opplyser i en pressemelding at han til Riksadvokaten har meldt at dersom påtalemyndigheten skal vurdere å åpne en etterforskning mot utenriksministeren, vil han være inhabil.

– Selv om jeg som Sjef i Økokrim er inhabil, har Riksadvokaten likevel vurdert saken slik at Økokrim under ledelse av assisterende sjef Økokrim Inge Svae-Grotli kan gjøre de nødvendige vurderinger i saken, slik straffeprosesslovens paragraf 60 annet ledd åpner for, skriver Lønseth.