Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag kom nyheten om at Anniken Huitfeldt har brutt habilitetsreglene da hennes mann har kjøpt og solgt aksjer i en rekke selskap mens hun har vært utenriksminister.

Samme ettermiddag sendte Økokrim ut to pressemeldinger: En om at Økokrimsjef Pål Lønseth er inhabil i saken.

Les også: Støre tilgir fort dem han gjerne vil beholde

Den andre nyheten var at Økokrim mente det ikke var kommet frem opplysninger som ga grunnlag for å vurdere spørsmål knyttet til innsidehandel.

DN har spurt Lønseth om hva som er hans begrunnelse for å melde seg inhabil. Årsaken er at de samarbeidet ved flere anledninger da Lønseth var statssekretær i Stoltenberg-regjeringen og Huitfeldt hadde ulike statsrådsposter.

– Jeg ikke har noe vennskapsforhold til utenriksminister Anniken Huitfeldt, eller er i hennes omgangskrets, sier Lønseth.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samarbeidet tett

Videre skriver han at han som statssekretær har hatt kontakt med Huitfeldt en rekke ganger i hennes egenskap som sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, knyttet til håndtering og utforming av regjeringens justis- og innvandringspolitikk.

– Vi samarbeidet også tett da jeg ledet Arbeiderpartiets arbeid med nye varslingsregler i 2018. Jeg har kommet til at dette samlet sett kan svekke allmennhetens tillit til at jeg kan vurdere forholdene som har fremkommet i media på en uhildet måte, hvilket jeg meddelte Riksadvokaten onsdag ettermiddag, skriver Lønseth.

I juli måtte Ola Borten Moe gå av som statsråd etter å ha brutt habilitetsreglene i forbindelse med aksjekjøp. Økokrim har besluttet å starte etterforskning for å se nærmere på om det kan ha funnet sted straffbare forhold i forbindelse med Ola Borten Moes kjøp av aksjer i Kongsberg-gruppen i 2023.

I denne saken er ikke Lønseth inhabil. Borten Moe var en del av den samme regjeringen som Huitfeldt og Lønset som olje- og energiminister fra 2011 til 2013.

Ifølge Lønseth er han ikke inhabil overfor Borten Moe fordi hans kontakt og samarbeid var mindre enn ved Huitfeldts tilfelle og avsluttet tidligere.

- Dette har sammenheng med partitilhørighet og Huitfeldts rolle og arbeid som sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet. En vesentlig forskjell er dessuten at jeg hadde et nært samarbeid med Huitfeldt så sent som i 2018, sier Lønseth til DN.

Fikk vite via media

Ifølge Lønseth ble han først kjent med Huitfeldt-saken gjennom medieoppslag onsdag og tok kontakt med Riksadvokaten samme ettermiddag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge Riksadvokaten kom henvendelsen i 16-tiden, tre timer etter at nyheten sprakk.

Huitfeldt: – Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene Onsdag ble det kjent at Anniken Huitfeldts mann, Ola Flem, har gjennomført rundt 100 aksjetransaksjoner i rundt 40 selskaper etter at Huitfeldt ble utnevnt til utenriksminister. 08:59 Publisert: 31.08.23 — 10:38

Ifølge Riksadvokaten ble det i denne samtalen vurdert at at selv om Lønseth var inhabil, kunne likevel Økokrim under ledelse av assisterende Økokrim-sjef Inge Svae-Grotli, gjøre de nødvendige vurderingene av spørsmål knyttet til videre etterforskning av Huitfeldts sak.

– Økokrim ble kjent med saken gjennom media i går ettermiddag. Vi vurderer tilgjengelig informasjon fortløpende. Etter vår vurdering har det ikke fremkommet vesentlig nye opplysninger så langt, sier Svae-Grotlie i en uttalelse.

Han sier at Økokrim likevel har begynt å se på saken.

– Det er for tidlig å gå inn i de konkrete spørsmålene. Vi vil komme tilbake når vi har fått et mer helhetlig bilde og foretatt enkelte undersøkelser av tilgjengelig informasjon, sier Svae-Grotli.

Støre: Ikke kontakt med Økokrim

På spørsmål fra Dagbladet om regjeringen på noe tidspunkt tok kontakt med Økokrim for å be dem om å vurdere om det er grunnlag for etterforskning, svarer Jonas Gahr Støre slik:

Les også: Regjeringen skjerper inn og klargjør retningslinjer om aksjehandel

– Vi har overhodet ikke vært i kontakt med Økokrim. Som jeg sa i går, vi har tillit til den forklaringen utenriksministeren har gitt. Hun har vært helt åpen og lagt alt grundig frem. Det har ikke vært noen kontakt mellom oss og politimyndighetene.

Nestleder Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet mener at Økokrim bør etterforske Huitfeldt-saken, melder TV 2.

– Etter vår oppfatning mener vi det burde blitt åpnet etterforskning, sier han til kanalen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.